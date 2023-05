Quero falar com uma pessoa!

Quero ver alguém ligar para alguma operadora de celular ou plano de saúde ou qualquer empresa prestadora de serviços e conseguir falar com uma pessoa! É impossível! Juro que tentei outro dia, passei por intermináveis menus de opção e nenhum me oferecia falar com uma pessoa, no máximo uma gravação com a voz de uma pessoa. Nos dias de hoje, acho que nem essa voz da gravação é emitida por um ser humano, aposto que foi gerada por algumas dessas Inteligências Artificiais que tem mais de artificial do que de inteligência.

Mas naquele dia eu precisava muito falar com alguém, pois o meu problema era complicado. Gastei mais de uma hora ligando para os números da empresa para ver se, quem sabe dava a sorte de conseguir falar com uma pessoa, mas nada. Procurei pelo endereço de alguma loja física para tentar falar com alguém, mas a empresa não tinha mais lojas físicas, tudo tinha que ser resolvido pela internet.

Então, depois de procurar por horas no google acabei achando o endereço da sede da empresa e resolvi ir até lá para tentar falar com uma pessoa.



Na luxuosa recepção da empresa não havia nenhuma pessoa também. Era tudo automatizado. E não havia nenhuma opção para falar com pessoas. Nem seguranças humanos havia, era tudo trancado e comandado por botões. Cliquei em todos os botões, mas nada aconteceu. Fiquei ali esperando para ver se aparecia alguém. Eu estava disposto a falar com alguma pessoa daquela empresa de qualquer maneira! Fiquei a tarde inteira esperando e não apareceu ninguém. Desisti. Mas só porque já estava tarde. Na manhã seguinte voltei até lá. Nada aconteceu durante toda a manhã. Mas as duas da tarde, quando eu já estava quase dormindo, escutei um som vindo do elevador. Levantei-me e vi a porta do elevador abrir. E de dentro do elevador saiu uma pessoa, um senhor de terno, com cara de executivo. Corri até ele.

— Até que enfim uma pessoa nessa empresa! Eu preciso falar sobre o meu problema.

— Eu acho que eu não sou a pessoa indicada para isso. — O sujeito falou.

— É sim! — eu gritei — Qual é o seu cargo aqui?

— Presidente da empresa.

— Perfeito! Quem melhor que o presidente para resolver o problema de um cliente.

— Mas eu não vou ser capaz de resolver o seu problema.

— Mas você nem escutou qual é o meu problema!

— É que eu não sou mais o presidente da empresa. Eu acabo de ser demitido.

— Caramba! Então me diz quem é o teu chefe, quem foi que te demitiu. Ele vai poder resolver o meu problema.

— Eu não vou poder te dizer. Nunca vi o meu chefe. Eu fui demitido por e-mail.