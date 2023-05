Superprodução explosiva e inebriante, com Arnold Schwarzenegger, acaba de estrear na Netflix

Fisiculturista, ex-governador da Califórnia e um ícone do cinema de ação, Arnold Schwarzenegger chegou aos 75 anos com muitas realizações em sua vida. Seu papel mais famoso pode ter sido na saga de “Exterminador do Futuro”, mas um dos grandes e mais inesquecíveis filmes de sua carreira se chama “True Lies”, que estrelou ao lado de Jamie Lee Curtis. Apaixonado pelo longa de ação que protagonizou há quase 30 anos, Schwarzenegger não pensou duas vezes quando foi convidado para fazer a série “Fubar”, inspirada pelo filme.

Trabalhando lado a lado com o produtor executivo David Ellis, com quem esteve em “O Exterminador do Futuro: Gênesis” e “O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio”, e Nick Santora, por trás de séries como “Família Soprano”, “Law and Order” e “Prison Break”, Schwarzenegger está feliz por participar de uma das séries atuais de streaming que, segundo ele, estão se tornando mais relevantes que filmes.

Além da série “Fubar”, a Netflix também assinou com o ator austríaco uma minissérie documental falando sua história e ascensão na carreira. Carismático e atencioso com fãs e com a imprensa, Schwarzenegger usa suas redes sociais para manter sua popularidade em alta. Afinal, o vaidoso ator que passou toda sua vida esculpindo o próprio corpo agora já não consegue impedir alguns efeitos da gravidade em sua aparência e seus 75 anos já não se encaixam em seus antigos papeis de ação.

Mas o enredo de “Fubar” o suga novamente para um último trabalho para a CIA antes de seu personagem, Luke Brunner, se aposentar. Após 40 anos a serviço do governo norte-americano, Brunner quer finalmente ficar em casa, reconquistar sua ex-esposa, Tally (Fabiana Udenio), e se reaproximar de sua família. Pai orgulhoso da filha-modelo Emma (Monica Barbaro), ele jamais imaginaria que ela, também, é uma agente secreta. Para ele, ela está prestes a se mudar para a Colômbia, pois ajudou a desenvolver um sistema que permitirá distribuir água potável para milhares de pessoas. Na verdade, ela foi convocada em uma missão para capturar o criminoso Boro (Gabriel Luna). Para sua surpresa, o pai também foi chamado para a mesma operação. É no meio do trabalho que eles se encontram e descobrem suas verdadeiras identidades.

“Fubar” é como se fosse um longo filme de ação, uma superprodução cheia de efeitos especiais, explosões e cenas de humor, dividido em oito partes. Schwarzenegger encontra muito bem seu lugar e se sente muito à vontade para interpretar seu Luke, já que é muito similar a outros papeis que já experimentou em sua carreira.

Um dos melhores elementos cômicos é a dinâmica entre ele e a filha, Emma. Ela a enxerga como uma criança inocente, sempre tentando protegê-la da verdade e corrigindo-a durante o trabalho, muitas vezes duvidando de suas habilidades práticas e eficiência. Mesmo assim, os dois conseguem realizar habilmente sua operação juntos, mostrando que apesar de das discussões familiares, eles trabalham melhor em equipe. Enquanto vivenciam situações perigosas juntos, Brunner e Emma podem enfrentar e superar algumas mágoas do passado e compreender melhor a realidade um do outro.

“Fubar” é perfeito para fãs de ação, porque é cheio de cenas inebriantes e de tirar o fôlego. Ao mesmo tempo, tem boas doses de humor, que vão propiciar o entretenimento ideal para desocupar sua mente das preocupações.

Série: Fubar

Direção: Nick Santora

Ano: 2023

Gênero: Ação / Comédia

Nota: 7/10