Martin Amis morre, aos 73 anos, de câncer

O escritor britânico Martin Amis morreu na sexta-feira, 19, nos Estados Unidos. O prosador, de 73 anos, tinha câncer no esófago.

A informação foi confirmada pela mulher de Martin Amis, a escritora uruguaia Isabel Fonseca.

Martin Amis escreveu 15 romances, além de memórias e ensaios. Era um amigo de Ian McEwan e Christopher Hitchens (que também morreu de câncer, aos 62 anos).

Vários livros do autor inglês foram publicados no Brasil pela Editora Companhia das Letras, em edições e traduções bem cuidadas: “A Informação”, “A Viúva Grávida” (resenhado no Jornal Opção pela jornalista e crítica literária Mariza Santana), “Casa de Encontros” (resenhado no Jornal Opção pelo poeta e jornalista Carlos Willian), “A Zona de Interesse”, “Lionel Asbo” e “Trem Noturno”.

Martin Amis examinou, com rara percuciência, a ação do totalitarismo socialista na vida dos indivíduos. “Casa de Encontros” é sobre o Gulag. Trata-se de um romance triste e doloroso, mas, ainda assim, de rara beleza.



Martin Amis era filho do escritor inglês Kingsley Amis.