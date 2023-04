Considerado o filme perfeito, obra-prima do cinema contemporâneo está na Netflix você não assistiu

Varandas que servem de refúgio e estradas de perseguição e fuga, cercadas por imensas planícies vazias pontuadas por aldeias isoladas são o Texas de “A Qualquer Custo” (2016). Foi indicado para 4 Oscar sem ganhar nenhum em 2017 como melhor filme, ator principal (Jeff Bridges), roteiro (Taylor Sheridan) e edição, é um confronto entre uma dupla de policiais, um quase aposentado Texas Ranger e seu companheiro (Gil Birmingham) e dois irmãos (Ben Foster e Chris Pine) sitiantes com dívidas impagáveis no banco que ameaça tomar suas terras.

O que é admirável numa sociedade letrada que funda seus melhores filmes numa literatura que se renova, é que os personagens mostram seus defeitos, mas a narrativa não abre mão de princípios.

Os conflitos permanentes de um lugar em que os pioneiros roubaram os índios e os bancos se apropriam do patrimônio herdado dos pioneiros são os insultos racistas do policial branco contra seu companheiro mestiço e as agressões verbais e físicas entre os irmãos, tudo num clima aparentemente amigável em que o ressentimento impregna as relações sociais numa guerra surda e diária em tempos de aparente paz.

O Texas cobre os diálogos com uma brutalidade natural enquanto o atendimento em bancos, lanchonetes e rotina policial submete todos num clima de ruptura. Um dos irmãos é divorciado sem contato com mulher e filhos e o outro é um ex-presidiário que não lamenta a morte da mãe. Mas existe entre os dois um pacto para conseguir dinheiro, para pagar a hipoteca e repassar o sítio para os filhos.

O policial agressivo com o companheiro cumpre seu último trabalho antes de se aposentar e se emociona quando seu parceiro leva um tiro. Na perseguição a um dos assaltantes vinga-se com um tiro certeiro à distância.

A inovação na moldura clássica de uma trama que repõe o faroeste na atualidade mostra um duelo final diferente entre dois homens armados. As balas cedem ao diálogo para assim os inimigos entenderem suas motivações. Eles não atiram, apenas se retiram marcando um encontro futuro para saber mais do evento que custou quatro vidas. O encontro será numa varanda, que é o espaço civilizatório de um lugar devastado pela barbárie, mas onde policiais cumprem a lei e cidadãos sem perspectiva pensam nos filhos para romper a linhagem ancestral de pobreza.

Filme: A Qualquer Custo

Direção: David Mackenzie

Ano: 2016

Gêneros: Drama/Crime

Nota: 10/10