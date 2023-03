As 7 melhores séries lançadas pela Netflix em 2023

As primeiras histórias em séries eram contadas por folhetins. As narrativas de investigação, em que os espectadores acompanhavam um detetive que perseguia um caso, foram os primeiros registros, ainda na França. Depois, ainda no começo do século 20, esse modelo de contar histórias por partes foi ao ar por meio do rádio. Na televisão, dizem que a Inglaterra foi a primeira a criar um seriado, em 1946. O programa intitulado “Pinwright’s Progress” seguia o cotidiano do patrão e de funcionários de uma loja. Mas o formato popularizou mesmo com os Estados Unidos, que começou a exportar o tipo de entretenimento para todo o mundo. “I Love Lucy” foi o primeiro grande sucesso das televisões. Agora, as séries são verdadeiras febres mundiais e arrecadam fortunas para a indústria cinematográfica, têm custos elevadíssimos e ditam quem são as figuras mais importantes de Hollywood, moda, estilo de vida e muito mais. Se você é viciado em séries, acompanhe agora os melhores lançamentos do ano, até o momento, na Netflix. Destaques para “A Lenda de Shahmaran”, de 2023, de Umur Turagay e Bertan Basaran; “As Leis de Lidia Poët”, de 2023, de Guido Iuculano e Davide Orsini; e “Caleidoscópio”, de 2023, de Eric Garcia. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

A Lenda de Shahmaran (2023), Umur Turagay e Bertan Basaran Divulgação / Netflix Şahsu é convidada para lecionar em Adana e aproveita a viagem para confrontar o avô que abandonou sua mãe há muitos anos. Nesta jornada, ela conhece um homem, Maran, e a misteriosa comunidade de Mar, descendente da lenda de Shahmaran. Seus membros, que veneram a mítica criatura por sua representação de amor e sabedoria, acreditam que a chegada de Şahsu cumprirá uma antiga profecia. Após esse encontro, a vida de Şahsu nunca mais será a mesma.

As Leis de Lidia Poët (2023), Guido Iuculano e Davide Orsini Lucia Iuorio / Netflix No fim do século 19, um tribunal de Turim declara ilegal a admissão de Lidia Poët na Ordem dos Advogados. E assim ela é impedida de exercer a advocacia pelo simples fato de ser mulher. Sem dinheiro, mas cheia de orgulho, Lidia trabalha no escritório de advocacia do irmão Enrico enquanto elabora um recurso para tentar anular a decisão judicial. Dotada de uma visão à frente de seu tempo, ela busca a verdade encoberta pelas aparências e preconceitos para ajudar pessoas suspeitas de crimes. Com o cunhado Jacopo, um misterioso jornalista, Lidia consegue informações e conhece a face oculta da extravagante cidade de Turim.

Caleidoscópio (2023), Eric Garcia Divulgação / Netflix A trama de Caleidoscópio se desenvolve ao longo de 25 anos em uma antologia inovadora que acompanha um excepcional grupo de ladrões e sua tentativa de realizar um ousado roubo. Mas, para conseguir colocar as mãos no dinheiro, eles precisarão enganar uma forte equipe de segurança corporativa e a polícia. Cada episódio revela uma peça e aos poucos o público vai montando um complicado quebra-cabeças para entender os acontecimentos.

Freeridge (2023), Lauren Iungerich e Eli Gonda Divulgação / Netflix Freeridge é uma comédia de amadurecimento que acompanha as irmãs rivais Gloria e Ines e seus amigos Demi e Cameron. Esta série derivada de “On My Block” apresenta uma nova turma de amigos que libera uma maldição sombria e acaba vivendo uma aventura inesquecível.

Sobreviventes (2023), Grant Kahler Divulgação / Netflix Uma série de competição de sobrevivência na qual 16 lobos solitários precisam competir uns com os outros para sobreviver na natureza selvagem do Alasca e ganhar 1 milhão de dólares. Só há uma regra neste jogo brutal: eles precisam formar equipes para vencer.

That ’90s Show (2023), Gregg Mettler e Bonnie Turner Patrick Wymore / Netflix O ano é 1995 e jovem Leia Forman quer ter mais emoção em sua vida ou, pelo menos, outros amigos além do pai. Ela chega a Point Place para visitar os avós, Red e Kitty, e conhece a vizinha rebelde e espirituosa. Com a ajuda do grupo de Gwen, formado por seu irmão Nate, sua namorada Nikki, Ozzie e Jay, Leia acaba encontrando a diversão que procurava. Empolgada com a possibilidade de se reinventar, ela convence os pais a passar as férias lá. Logo, o porão da casa dos Foreman fica cheio de adolescentes novamente, o que deixa Kitty feliz, mas Red… nem tanto.