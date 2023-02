A geleia da Shakira

Graças a deus apareceu a Shakira para a gente poder dar palpite na vida dos outros e parar de pensar nos nossos problemas. Dizem que ela chegou em casa um dia, abriu a geladeira e reparou que a geleia de morango estava abaixo do que havia deixado quando saiu. Eu achei estranho ela saber exatamente quanta geleia tinha no pote, fiquei imaginando ela marcando com um pilot no pote o nível da geleia, antes de sair de casa, algo que eu achava que só as tias chatas faziam. Mas quem sou eu para entender como é a vida das celebridades?

Assim que Shakira voltou de mais uma das suas turnês milionárias, ela não pensou duas vezes, foi direto na geladeira conferir a sua geleia de morango. E constatou que sim, alguém andou metendo a colher ali. E não meteu só a colher! E não foi só no pote de geleia! Como Shakira sabia que nem o seu marido, o Piqué, nem os seus filhos gostavam de geleia de morango, ela rapidamente deduziu, qual uma Sherlock Holmes colombiana, que aquilo só podia ser obra de uma outra! Uma outra pessoa? Uma outra funcionária da casa? Uma outra criança que foi brincar com os seus filhos? Não! Uma outra sirigaita, que não satisfeita em dormir com o seu marido em sua própria casa, ainda por cima comeu a sua geleia de morango! Shakira já desconfiava que Piqué, que como zagueiro era especialista em desarmes, agora andava armando! E ali estava a prova.

O que não se sabe é se Shakira ficou mais irritada porque o marido esteve com outra em sua casa ou porque a dita cuja comeu a sua geleia de morango. Resultado: Shakira resolveu se vingar. E quando uma celebridade se vinga, a coisa é pra valer! Ela não titubeou, compôs logo uma música. E na letra ela sentava o cacete em Piqué. É claro que a música vendeu horrores, ficou em primeiro lugar em todas as paradas musicais e Shakira ganhou mais alguns milhões de dólares. Parece até que Piqué foi assistir um jogo no estádio e teve que escutar a torcida toda cantando a música só para sacaneá-lo. Bem feito, Piqué! Agora Shakira está vingada. E já tem grana para comprar todos os potes de geleia de morango que ela quiser pelo resto da vida.