Um espetáculo fascinante e revigorante, e um dos filmes mais esperados do ano de 2022, acaba de estrear na Netflix

A noção da vida como uma experiência plena, sempre pontuada pelos episódios de enfrentamento que lhe conferem densidade, contornos dramáticos, potência, significado, enfim, e que se arranjam de forma mais ou menos célere à medida que encontramos um ambiente que convida à discussão de seus tantos raciocínios antagônicos, complementares numa espiral de avanços e retrocessos, negativas e afirmações, está, por óbvio, intrinsecamente vinculada à ideia e à prática da liberdade a que cada um jamais deixa de ter direito, o imediatamente remonta ao surrado e incontornável livre-arbítrio, trampolim de onde o homem se lança para sua redenção ou seu calvário. Senhora das angústias mais profundas do homem, de onde emanam-lhe os sonhos mais doces e os mais amargos tormentos, a liberdade se nos apresenta sob maneiras as mais variegadas, contemplando justamente o que existe de mais encantador na condição humana, sua natureza assombrosamente plural, fonte de revelações e enganos, mistificação e verdade.

Na disputa da morte contra a vida — inglória e marcada pelo tédio, porque tem sempre por vencedora aquela sobre esta — torna-se especialmente difícil à medida que percebemos o quão melancólico pode ser estar num mundo que sucumbe aos nossos cruéis descuidos, o que termina por acarretar uma situação bizarramente curiosa. O homem parece não se importar com a evidência inescapável de que é apenas a peça quase invisível de um mecanismo gigantesco, que pode continuar sem ele, por mais que nossa arrogância não nos permita admiti-lo. Ninguém pode se dizer a salvo da maldade invencível dos tantos lobos em pele de cordeiro que nos encurralam em circunstâncias entre absurdas e perigosas, farejando o sangue quente e doce de suas vítimas por baixo da pele empapada de suor e pânico, menos por desconhecer as intenções monstruosas de seus algozes que pela revolta de ter empenhado sua confiança a um inimigo oculto sob o frágil manto da cordialidade, e assim mesmo seguimos dando azo à destruição de tudo, menosprezando o grito das evidências, pairando acima do chão da realidade que pavimenta a jornada de toda criatura.

A morte cai bem aos personagens de “Ruído Branco”, a nova comédia de absurdos de Noah Baumbach, um arguto observador da natureza humana no teatro do possível e, com mais ênfase, do impossível, da vida, sem que um e outro desses recortes colidam entre si ou interfiram no curso da eterna paranoia que define o gênero humano. Baumbach reedita alguns dos elementos de que lançou mão no incensado “História de um Casamento”, a começar por seu ator principal. Adam Driver encabeça uma trama em que o mergulho no mais baixo do homem visto no filme de 2019 — uma adaptação arejada do sinistro bergmaniano de “Cenas de um Casamento” (1973) — continua a se fazer presente, mas encaixa-se à perfeição no cinismo imanente (e escrachado) de Don DeLillo, em cujo romance o texto do diretor se baseia.

Existe algo de espantosamente profético num livro que, 35 anos atrás, falava de gente desesperada por segurança num planeta cuja atmosfera se rendia à química de toxinas após um desastre industrial. Como um chefe de família exemplar em tempos de pandemias, Jack Gladney, o professor universitário vivido por Driver, passa a dedicar-se ao que se torna a missão de sua vida: buscar abrigo para a mulher, Babbette, da atriz e diretora Greta Gerwig, e a numerosa prole, com a primogênita Denise, interpretada com toda a graça por Raffey Cassidy, servindo como uma espécie de oráculo. Do segundo para o terceiro ato, Baumbach descortina uma guinada em que um tal comprimido de nome Dylar conta muito dos segredos por trás do relacionamento entre Jack e Babbette, muito mais aterrorizantes que os venenos e os vírus que o homem e a natureza criam.

Filme: Ruído Branco

Direção: Noah Baumbach

Ano: 2022

Gêneros: Drama/Comédia/Aventura

Nota: 9/10