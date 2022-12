Filme na Netflix vai tocar seu coração, deixar a vida mais leve e pacificar alma

Ser um jovem adulto é um momento que exige coragem e alguma estrutura emocional. Você acaba de finalizar seus passos como uma pessoa dependente. Termina seu curso superior ou se casa (talvez as duas coisas) e aí precisa seguir seu caminho sem seus pais. Pelo menos é assim com a maioria das pessoas. É claro que seus pais estarão sempre por ali, mas agora é outra fase da vida. É preciso suportar as dificuldades e lidar com elas sozinho. É você quem vai ser responsável pela sua saúde física e emocional e pelo seu jantar. Agora você apaga aquela luz ligada, porque o boleto no fim do mês é seu.

Em “Dear Zindagi”, ou “Minha Querida Vida”, da realizadora indiana Gauri Shinde, acompanhamos a jornada de Kaira (Ali Bhatt), uma jovem cineasta em ascensão, que mora sozinha em um apartamento em Mumbai e namora um charmoso dono de restaurante. Após se envolver em um romance com um produtor de cinema, decide contar tudo para seu namorado e terminar o relacionamento. Kaira acaba sendo obrigada de voltar para Goa, onde vive os pais, porque o dono de seu apartamento decidiu que apenas famílias ou casais podem ocupar o lugar. O produtor com quem ela se envolveu teve de viajar para Nova York, onde ficou noivo de sua ex-namorada. Agora sozinha e tendo de se restabelecer em uma nova cidade, Kaira está perdida, confusa e deprimida com os rumos que sua vida tomou.

A jornada para a independência pode ser emocionante e divertida, mas também tem seus problemas. Aliás, o que não faltam são problemas. Para ajudar a encarar seus problemas, Kaira começa a fazer terapia com o doutor Jehangir “Jug” Khan (Shah Rukh Khan), um psicólogo que usa métodos pouco tradicionais para lidar com seus pacientes. Sessões na praia, andando de bicicleta, cantando ópera. Seu jeito divertido e informal faz com que Kaira, que é extremamente fechada e insegura, se abra. Conforme eles se encontram para novos aconselhamentos, a relação entre psicólogo e paciente se torna uma amizade que irá mudar para sempre a forma de Kaira enxergar sua vida, sua família, os amigos, os relacionamentos, seu passado e seu futuro.

“Dear Zindagi” tem duas horas e meia de duração e possui cenas e personagens descartáveis, que não dão substância ou sentido à trama. Apesar disso, consegue transmitir belas e importantes mensagens, enquanto costura críticas à sociedade em que Ali vive. Uma Índia machista, que não aceita a independência das mulheres e que coloca o casamento como um status social, um modelo de sucesso. Mas Ali é incomum, focada em seu trabalho, ela se nega a expor suas emoções para qualquer parceiro e evita se comprometer sem ter certeza das reais intenções, muito obstante isso não a impede de se machucar, quando o produtor Raghu (Kunal Kapoor) fica noivo de sua ex. Mas as lições que ela irá aprender com o doutor Jug a mostrarão que é impossível ser feliz em um relacionamento com outra pessoa, se seu relacionamento consigo mesmo não está indo bem. Com Jug, Ali apara as arestas de suas relações com familiares, amigos e interesses românticos.

O filme também nos lembra como é importante cuidar da saúde mental e como os transtornos mentais se tornam alvo de preconceito e silenciamento na sociedade, como se não fossem comuns ou normais como qualquer outro problema de saúde que afligem nosso corpo físico. Especialmente a saúde mental das mulheres, que acabam sofrendo mais pressão e sobrecarga. Ali, que diz não se lembrar de momentos bons na sua infância, é levada a retornar para os momentos de dor e rejeição quando criança para aprender que não se pode mudar o passado, mesmo assim, também não se pode deixar que um passado ruim te impeça de ter um bom futuro. “Dear Zindagi” é um filme de gatilhos, mas também de reparações.

Filme: Dear Zindagi

Direção: Gauri Shinde

Ano: 2016

Gênero: Drama

Nota: 7/10