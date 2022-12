Filme da Netflix tem reviravoltas a cada piscar de olhos e vai te fazer ter calafrios por 130 minutos

Em “The Soul”, suspense policial dirigido por Wei-Hao Cheng, os espectadores podem ser enganados pelos próprios olhos. Uma mistura de thriller espiritual e ficção-científica que desemboca em uma misteriosa trama investigativa, o filme chinês tem um roteiro a la Almodóvar, daqueles que vai te deixar em transe e, depois, vai te fazer perder o chão com inúmeras reviravoltas chocantes.

Depois do assassinato de Wang Shi-cong (Samuel Ku), um poderoso empresário de uma grande corporação responsável por um laboratório de tecnologia e ciência, o promotor Liang Wen-chao (Chang Chen) pede para tomar conta do caso. Ambos tem algo em comum, tanto Shi-cong quanto Wen-chao são vítimas de um câncer agressivo já em estágio final. No entanto, o empresário acaba morto antes que pudesse conhecer seu fim pela doença. Já o promotor quer fazer valer seus últimos dias, solucionando o complexo caso, ao lado de sua esposa, a detetive A Bao (Janine Chang), que está grávida.

Todas as testemunhas e evidências levam a crer que o culpado pela morte é o filho de Shi-cong, Wan Tian-you (Hui-Min Lin), um jovem problemático e que jurava vingança pela morte da mãe, uma mulher amargurada e depressiva que cometeu suicídio após descobrir um segredo obscuro do marido. Outras suspeitos do crime são Li Yan (Anke Sun), a segunda esposa do falecido, e seu parceiro de negócios, o doutor Wan (Christopher Ming-Shun Lee). A cada nova descoberta de Wen-chao, as investigações ganham novas teorias, cada vez mais sinistras e inacreditáveis.

A solução real do caso só é revelada no fim, claro, e dá um grande baque no espectador, pois foge de qualquer coisa que havíamos esperado ou calculado ao longo deste quebra-cabeça. Enquanto o suspense que ronda a morte de Shi-cong se desenrola, acompanhamos o drama do promotor em seus últimos dias de vida, cada vez mais incapaz de controlar seu próprio corpo, precisando de ajuda para tomar banho, enquanto seu cérebro continua funcionando normalmente. As cenas introduzem momentos dramáticos e emocionantes, que mostram o peso das atuações de Chang Chen e Janine Chang.

Com fotografias primordialmente frias e escuras, que reforçam o tom misterioso do filme, o roteiro mantém até o desfecho a dualidade entre o espiritual e o científico, ou seja, só descobrimos se ele é ou não um suspense sobrenatural ou uma ficção-científica nos minutos finais. E, com certeza, acaba se mostrando mais interessante que qualquer teoria que tenha atravessado a mente do espectador.

Um excelente suspense que vai te levar uns dias para digerir, “The Soul” rende muito papo sobre imortalidade, avatares e o avanço inacreditável da tecnologia nos últimos anos.

Filme: The Soul

Direção: Wei-Hao Cheng

Ano: 2021

Gênero: Suspense / Policial

Nota: 9/10