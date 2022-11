Aposta para o Oscar, com Harry Styles, está no Amazon Prime Video e você pode não ter assistido

Não poder ser quem realmente você é, é como viver em uma prisão. Seu corpo é a jaula da qual você não consegue se libertar e a sociedade é o tribunal do júri, sempre com os olhos atentos a qualquer um de seus movimentos. Você não é livre dentro de seu próprio mundo e deve viver como um espectador, sem nunca assumir as rédeas. Assim é ser gay dentro de uma família ou sociedade que o oprime e o rejeita. Não é questão de coragem, mas de sobrevivência, e o instinto de sobrevivência é uma lei da natureza que trouxe os seres humanos até onde estamos hoje.

Em “My Policeman”, de Michael Grandage, Tom (Linus Roache) e Marion (Gina McKee) tem um casamento de pouco mais de quarenta anos. Quando um antigo amigo, Patrick (Ruppert Everett), fica doente, Marion decide trazê-lo para sua casa para ficar sob seus cuidados, pois odiaria vê-lo em um asilo. No entanto, o marido, Tom, parece extremamente insatisfeito com a chegada do hóspede. Quando Marion decide abrir antigos diários de Patrick, o espectador é levado até quarenta anos antes, para os eventos que levaram Tom e Patrick a não conversarem mais.

Todos os envolvidos nesta história sabem do que se passou. O enredo é desenrolado para conhecimento do próprio espectador, como um pergaminho que vai se abrindo aos poucos. Cena a cena. Tom (Harry Styles) e Marion (Emma Currin), no início de suas vidas adultas, começam a se envolver romanticamente e a planejar seu futuro juntos. Tom é um jovem policial que tem desejo de se aperfeiçoar um pouco mais culturalmente. Quer saber sobre artes, literatura e música. Marion está estudando para ser professora, ama livros e gosta de se alimentar de conteúdos intelectuais.

Quando uma ocorrência leva Tom a conhecer Patrick (David Dawson), um curador de um museu, os dois passam a se encontrar. Enquanto desenvolve uma relação íntima com Patrick, Tom pede Marion em casamento. Os três começam a sair como um trio de amigos, que se divertem pela noite, levam uma vida boêmia, visitam museus, apreciam arte, assistem ópera. Tudo parece estar bem, até que Marion descobre que a relação entre Tom e Patrick é, também, sexual.

Não demora para que ela comece a sentir que o novo amigo pode ser uma ameaça para a vida do casal. Seu temor, além de perder Tom, é que ele vá preso, já que homossexualidade era considerada crime de perversão sexual na Inglaterra daqueles tempos. Sob a ameaça de ser descoberto, Tom abre mão do romance com Patrick e decide anulá-lo de sua vida, embora o amor ainda exista dentro dos dois.

“My Policeman” é sobre amores não vividos, mas sobretudo sobre abdicar-se de si próprio. Quando Tom abre mão de Patrick, deixa de viver seu grande amor e ter uma vida plena, mas também impede Marion de ter o mesmo. Em determinada cena, Tom acusa Marion de arruinar a vida de Patrick. “Todos nós nos arruinamos”, ela retruca. De fato, as mentiras foram a causa de todos os males que ocorreram na vida do trio. Nossas escolhas sempre afetam, além de nós mesmos, as pessoas que vivem mais próximas de nós. É preciso cuidado.

Enquanto a câmera filma o mar, o cachorro que corre, a paisagem na janela, somos lembrados que nosso tempo é finito e que algumas chances só nos são dadas uma vez na vida. Quanto de nós, do nosso tempo e da nossa vida, estaremos abrindo mão ao viver o que os outros esperam de nós? O amor é mais poderoso do que parece. Ele passa como um furacão e pode ser devastador.

Harry Styles, de ex-One Direction a ator e músico alternativo, parece contornar bem seu trilho artístico e evolui como uma borboleta, oferecendo ao público disposto a apreciá-lo uma espécie de brisa fresca. Ele não se encaixa em rótulos e padrões e surpreende ao mostrar que não é só capaz de aceitar desafios, mas de cumprir as missões nas quais se propõe com estilo e elegância.

Filme: My Policeman

Direção: Michael Grandage

Ano: 2022

Gênero: Drama

Nota: 9/10