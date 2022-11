Novo filme de Natal da Netflix vai acalmar o espírito e deixar a alma mais leve

Angelina Costa (Aimee Garcia) é uma diva do pop que está com a autoestima abalada desde que jovens celebridades têm ocupado seu lugar nos rankings da Billboard. Cobrada por seu produtor por um novo hit, ela luta contra um bloqueio criativo. Com o ego abalado, ela quer mostrar que ainda é relevante no cenário musical. Até que um vídeo de uma fã nas redes sociais chama sua atenção e ela decide ir até a escola da menina para surpreendê-la. Cristina (Deja Monique Cruz), fã de Angelina, perdeu a mãe há alguns anos e, prestes a fazer sua ‘quinceañera’, tudo que ela deseja é conhecer a cantora, que é sua maior inspiração. Quando a celebridade vai até seu colégio para fazer uma surpresa, acaba tendo que passar a noite em sua casa, acompanhada da assistente, Monique (Zenzi Williams), porque a neve tomou conta das rodovias e não há como voltar para Nova York.

Durante o jantar na casa de Cristina, Angelina escuta o pai da garota, o professor de música Miguel, esboçar um trecho de uma canção de Natal no piano. Precisando de um novo hit e sentindo que a música dele tem potencial, ela propõe uma parceria. Miguel topa e eles começam a desenvolver a canção juntos. Enquanto isso, vão se aproximando emocionalmente, conforme Angelina começa a perceber que sua vida inteira parece um grande espetáculo montado para que o público a assista. Sentindo-se à vontade na casa de Miguel e Cristina, ela começa a perceber que as coisas mais simples e rotineiras são mais valiosas e gostosas de serem vividas.

A canção que compõe com Miguel logo se torna um sucesso e ela quer que ele a acompanhe em uma turnê, mas ele rejeita, porque sabe de sua responsabilidade com Cristina e não deseja uma vida de celebridade. Embora Angelina tente a todo momento mostrar a Miguel que ela é uma pessoa tão comum quanto todas as outras, ela ainda parece ter dificuldades em desapegar de ser o centro das atenções. Aos 15, Angelina já estava fazendo uma turnê com J. Lo, como ela mesma conta a Miguel. No entanto, a experiência dos dias com a família de Cristina realmente a comove e a faz se sentir algo além de um produto.

“Natal com Você” é mais uma comédia romântica para assistir neste final de ano com a família, com o bônus de ser um filme musical. Com o enredo simples e leve, a produção é um passatempo para desocupar a mente dos problemas e esquecer do resto do mundo. Freddie Prinze Jr, aos 46, parece um pouco abatido depois de um sumiço da televisão. Nos últimos anos ele enfrentou problemas de saúde e chegou a fazer uma cirurgia na coluna, que o obrigou reaprender a andar. Mesmo assim, continuou trabalhando com entretenimento fazendo narrações para as séries de Star Wars, jogos de videogames e aparecendo em algumas sitcoms. Apaixonado em gastronomia, ele recebeu a oportunidade nesta produção de mostrar um pouco de seu talento, já que seu personagem, Miguel, também ama cozinhar.

Filme: Natal com Você

Direção: Gabriela Tagliavini

Ano: 2022

Gênero: Comédia / Romance

Nota: 6/10