O filme mais divertido de 2022 está na Netflix e mostra que as mulheres estão prestes a dominar o mundo

A continuação da história de Enola Holmes, baseada nos livros de Nancy Springer, que decidiu brincar com o universo do detetive Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, reforça o teor marxista e feminina da história. Nesta sequência, Enola (Millie Bob Brown) abriu seu próprio escritório de investigação, mas à sombra do irmão, Sherlock (Henry Cavill), ela não consegue casos e seu negócio fica à beira da falência. Até que Bessie (Serrana Su-Ling Bliss) a procura para investigar o desaparecimento de sua irmã, Sara (Hannah Dodd).

Enola demora a pegar o ritmo do mistério que envolve o sumiço de Sara, mas a partir do momento em que consegue decifrar um enigma escondido em uma carta romântica enviada à moça desaparecida, a história começa a se desenvolver. Em paralelo, Sherlock também está investigando uma pessoa misteriosa que tem deixado anagramas para ele, convidando-o para um jogo de gato e rato.

Por muitos momentos, a capacidade de Enola é questionada. Às vezes, por ela própria. Conforme a trama se desenrola, descobrimos que o caso, que se passa na Inglaterra industrial, envolve uma conspiração entre poderosos para esconder o fato de que o fósforo produzido em uma fábrica está envenenando e provocando a morte de centenas de jovens mulheres que trabalham no local. O dono do negócio e as autoridades estão tentando encobrir a causa dessas mortes dizendo que são provocadas por tifo. Enquanto investiga, Enola também desenvolve um romance com Tewkesbury (Louis Partridge), um parlamentar honesto que sempre tenta fazer justiça dentro das regras do sistema.

Já havíamos experimentado a “linha editorial” de Springer na primeira história. Nesta sequência, ela dá ainda mais espaço e protagonismo para mulheres. Revolucionárias, vilãs, destemidas, inteligentes e corajosas, as personagens ocupam todas as posições nesta produção. Apesar de subestimadas pelos homens, são elas que regem a orquestra e dão o tom à música. Mas não só isso, elas também tomam os meios de produção e mostram como o capitalismo selvagem está disposto a devorar vivo os subservientes enquanto atende aos interesses dos poderosos, mas elas não deixarão barato.

Nesta produção deliciosa, que mistura comédia, ação, aventura, mistério, romance e política, tudo pode acontecer e você não pode desviar os olhos, porque cada detalhes faz parte do enigma que todos tentamos solucionar junto com Enola. Se você acredita que as mulheres estão prestes a comandar o mundo e que elas farão isso muito melhor que os homens, não deixe de conferir este filme que é tudo que você precisa: entretenimento e um refresco de reflexões atuais e importantes sem ser panfletário.

Filme: Enola Holmes 2

Ano: 2022

Direção: Harry Bradbeer

Gênero: Aventura

Nota: 10/10