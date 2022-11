O melhor filme de suspense de 2022 está na Netflix e você ainda não assistiu

Com as espetaculares atuações de Sean Harris e Joel Edgerton, o suspense policial australiano “O Desconhecido” é baseado no caso real do sequestro e assassinato do menino de 13 anos, Daniel Morcombe, na cidade rural e montanhosa de Sunshine Coast, no interior da Austrália. O filme dirigido e escrito por Thomas M. Wright sofreu dificuldades de ser realizado, pois enfrentou a pandemia e só conseguiu ser gravado e finalizado dois anos mais tarde. Agora, finalmente ao alcance do público, a produção é uma das melhores do ano e possui uma construção enigmática e contemplativa e vai deixar sua mente absorta, completamente entregue, em suas 2 horas de duração.

O enredo vai se desenrolando como um quebra-cabeça. À princípio, não ficam claras as motivações e objetivos de cada personagem. É preciso deixar que os dados rolem e as cartas sejam abertas uma por uma. O que vemos é uma estranha e misteriosa conexão entre três desconhecidos. Primeiro, Paul (Steve Mouzakis) e Henry (Sean Harris) se conhecem em um avião. Ambos têm histórias de vidas misteriosas e querem fugir de seus passados. Após dar carona a Henry, Paul diz que conhece um homem chamado Mark (Joel Edgerton), que está em busca de alguém para realizar serviços e que, em troca, apaga qualquer ficha criminal. No dia seguinte, Henry e Mark se encontram e iniciam o trabalho.

Henry acredita que Mark é membro de uma organização criminosa de tráfico de drogas e que deve trabalhar junto com ele para realizar algumas grandes entregas. Conforme conhece os chefes desta suposta máfia, precisa contar tudo sobre sua vida, incluindo seu histórico de crimes, para que eles façam tudo desaparecer. Conforme as peças do quebra-cabeça se montam, descobrimos que Mark e o sindicato do crime são, na realidade, agentes policiais disfarçados para capturar e arrancar a confissão de Henry, suspeito pelo sequestro e assassinato de um menino.

Henry e Mark, personagens centrais da trama, se tornam cada vez mais íntimos conforme as supostas missões de entregas das drogas se aproximam. As atuações de Sean Harris e Joel Edgerton são tão entranhadas em seus personagens que nos fazem facilmente submergir em suas verdades. Henry e Mark nos lembram que há humanidade dentro de cada um de nós, inclusive dos heróis e dos monstros. Todos temos nossas dores, fraquezas, alegrias e todo o emaranhado de emoções que fazem parte de nossa jornada na Terra.

Embora seja um filme sobre violência, “O Desconhecido” não possui cenas de violência. A história se preocupa em mostrar o lado emocional, psicológico de seus personagens centrais, como eles são afetados por suas escolhas e ações. O espectador sente conexão com ambos. Henry é um sociopata que se sente isolado, solitário e deseja reconstruir sua ponte com o mundo. Ele vê em Mark a oportunidade de ter um amigo e de restabelecer sua conexão com a humanidade. Em determinado momento, Henry conta a Mark que brigou com o pastor de sua igreja por ele ter dito que todo pecado tem perdão, mas ele sabe que não há perdão para o que seja lá que tenha feito. Sua alma está condenada. Ele sente remorso por seu passado, mas não arrependimento. Ele apenas tem noção do peso de suas ações.

Já Mark se aproxima tanto de Henry, que passa a se sentir sugado por seu lado obscuro e desconhecido. Há uma cena em que Mark sonha que Henry diz a ele que há uma escuridão em seus olhos, e de fato há. Mas essa escuridão perturba a segurança e sanidade de Mark, que passa a ter crises de insônia, ansiedade e a temer pela segurança de seu filho. Conforme a intimidade entre eles cresce, sua estrutura mental é corroída pela insidiosa obscuridade de Henry.

O filme, ainda, mostra a fragilidade da Justiça, mesmo em um país com arcabouço para realizar uma megaoperação de investigação, como a Austrália. O caso do menino leva mais de oito anos para ser solucionado. Henry, apesar de caipira, é inteligente e ardiloso o suficiente para encobrir os rastros de seus crimes. Prendê-lo sem provas não garantiria sua condenação. A polícia tem que trabalhar para conseguir muito mais que a confissão dele.

Cenas do Monte Beerwah estampam filme, especialmente nas cenas iniciais e finais. O local foi onde os restos mortais de Daniel Morcombe foram encontrados na vida real. Muito mais que um suspense policial, “O Desconhecido” é um mergulho no abismo da mente humana e mostra como pode ser difícil escapar quando se é sugado pelo mal.

Filme: O Desconhecido

Direção: Thomas M. Wright

Ano: 2022

Gênero: Suspense / Policial

Nota: 10 /10