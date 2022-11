5 filmes novos da Netflix para aliviar o clima golpista e deixar a semana mais leve

Na esteira das movimentações do ano de 2022, a semana está agitadíssima e promete muitas polêmicas. Acabamos de sair de uma eleição extremamente acirrada, entramos em uma manifestação turbulenta de caminhoneiros revoltados com a democracia e pedindo a volta da censura e autoritarismo e encaramos um silêncio de mais de 24 horas do futuro ex-presidente (primeiro grande feito do próximo governo). Se você já estourou a pipoca para acompanhar todas essas fofocas, não deixe também de dar uma pausa nessas tensões com algumas produções que chegaram recentemente na Netflix. Destaques para “A Escola do Bem e do Mal”, de 2022, de Paul Feig; “Depois do Universo”, de 2022, de Diego Freitas; e “Garota do Século 20”, de 2020, de Woo-ri Bang. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Escola do Bem e do Mal (2022), Paul Feig Gilles Mingasson / Netflix Sophie e Agatha são melhores amigas e excluídas na vila de Gavaldon. Sophie sonha em se tornar princesa, enquanto Agatha é acusada de praticar bruxaria. Sophie sonha em fugir de Gavaldon e Agatha se recusa a deixá-la ir sozinha. Então elas vão juntas para um lugar mágico, onde os bons e maus personagens de contos de fadas e lendas aprendem seus ofícios.

Depois do Universo (2022), Diego Freitas Divulgação / Netflix Nina é uma jovem musicista que sofre de lúpus e precisa de um transplante de rim. Ela sonha em ser pianista na Orquestra Sinfônica, mas encontra nos problemas de saúde uma grande barreira para realizar seu sonho. No hospital, conhece o médico Gabriel, com quem sente uma conexão imediata. Ele preenche a vida de Nina com o otimismo e ânimo que ela precisa para perseguir suas aspirações musicais e desfrutar melhor da vida.

Quatro Gerações (2022), Berkun Oya Divulgação / Netflix Bekir é um pai ortodoxo e abusivo com seus filhos Saliha, Kadir e Yusuf. Anos após um evento traumático na família, os irmãos decidem visitar a casa de sua infância. Emoções que haviam sido enterradas e memórias dolorosas começam a ressurgir quando um deles tenta fazer um filme sobre a história de sua vida.

Roubando Mussolini (2022), Renato de Maria Sara Petraglia / Netflix Isola é um filho de ex-mártir da resistência, que foi criado para acreditar que ladrões são melhores que heróis, pois sobrevivem ao jogo. Ele é empresário em um negócio ilegal de armas e descobre que um valioso tesouro de Mussolini está sendo transferido para a Suíça. Então, ele arma um plano e convoca alguns bandidos desajustados para roubar a fortuna e dar um golpe no ditador italiano.