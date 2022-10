O novo romance de Cormac McCarthy

Sinopse da Editora Alfaguara

Cormac McCarthy apresenta uma obra-prima em dois volumes. “O Passageiro”, romance que abre este díptico, nos leva ao Sul dos Estados Unidos dos anos 1980 para recontar a história de Western, um homem assombrado pela morte da irmã, e que se envolve em um complô de grandes proporções.



Pass Christian, Mississippi, 1980. São três da manhã quando Bobby Western mergulha na escuridão do oceano. As lanternas subaquáticas revelam partes de um jato afundado, onde nove corpos ainda estão presos aos assentos. Os documentos de navegação, no entanto, desapareceram, assim como a caixa-preta. Deveria haver um décimo passageiro, mas não há sinal dele.



De volta à terra firme, Bobby segue as pistas que podem ajudá-lo a elucidar o mistério, que se torna mais intrincado à medida que ele avança. Em pouco tempo, ele é acossado por autoridades do governo e tem sua vida pessoal devassada.



O protagonista, em si, é também um mistério. Por meio da narrativa econômica e elusiva de McCarthy, mergulhamos em seu passado e conhecemos seus fantasmas: o pai foi um físico que participou do desenvolvimento da bomba de Hiroshima, e a irmã Alicia, frágil e instável, morreu de forma trágica. Ela é a única pessoa que Western realmente amou na vida, e sua ausência lhe arruína a alma.

Em “O Passageiro”, McCarthy cria um romance impressionante sobre moral e ciência, sobre as consequências do amor desenfreado e a loucura nos desvãos da consciência.



“O Passageiro” faz parte de um volume duplo de romances, a ser concluído com “Stella Maris”.