As 5 melhores séries de 2022 (lançadas pela Netflix até agora)

A Imperatriz (2022), Florian Cossen e Katrin Gebbe

Divulgação / Netflix

Tudo já foi arquitetado pela mãe e pela tia para que o imperador Franz Joseph I se case com sua prima Helene. No entanto, no momento do noivado, o jovem escolhe a irmã mais nova de Helene, Elisabeth, de 15 anos, uma adolescente obstinada e que diz sempre o que vem à mente. Enquanto lida com seu novo papel na corte, Elisabeth se desvia das manipulações de sua sogra dominadora e do cunhado invejoso. Muitos querem derrubar o jovem casal, que está obstinado a superar a dificuldades e se manter no poder.