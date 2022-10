6 filmes lançados em 2022 pela Netflix que valem cada milésimo de segundo do seu tempo

Dizem que tempo é dinheiro, mas não é coisa nenhuma. É vida. E vida é mais preciosa que dinheiro. É claro que a gente não gosta de perder tempo na vida, desperdiçar momentos de descanso e lazer com o que não presta. Mas nem sempre dá escolher certo de primeira. Nem toda comida que você vai pagar vai valer a pena. Nem toda roupa que você vai comprar você vai gostar de usar. E, claro, nem todo filme que você assistir vai ter valido cada minuto. Mas a Revista Bula pode te ajudar minimamente a acertar um pouco mais nas escolhas. Por isso, trouxemos essa lista com alguns dos filmes mais importantes lançados pela Netflix em 2022 até o momento. Destaques para “A Fera do Mar”, de Chris Williams; “Arremessando Alto”, de Jeremiah Zagar; e “Blonde”, de Andrew Dominik. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Fera do Mar, Chris Williams Divulgação / Netflix Nos tempos em que feras aterrorizantes surgiam nos mares e caçadores de monstros eram verdadeiros heróis, Jacob Holland era o mais conhecido de todos. Agora, o famoso aventureiro irá se deparar com Maisie Brumble, uma jovem que embarcou clandestinamente em seu navio. Ela se tornará uma fiel e inesperada aliada em uma jornada cheia de aventuras por lugares inexplorados.

Arremessando Alto, Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren é um olheiro de basquete que descobre por acaso o jogador amador espanhol, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação da equipe. Os dois terão de provar, contra todas as probabilidades, que têm o que é preciso para chegar à NBA.

Blonde, Andrew Dominik Divulgação / Netflix Baseado no romance de Joyce Carol Oates, “Blonde” reimagina a vida de um dos maiores ícones de Hollywood, Marilyn Monroe. De uma infância difícil como Norma Jeane até sua esplendorosa fama e os relacionamentos com os figurões. A história quer explorar os dois lados da celebridade, de frente e por trás das câmeras.

Mães Paralelas, Pedro Almodóvar Divulgação / Sony Pictures Após a fotógrafa profissional Janis conhecer Arturo, um arqueólogo forense, em um ensaio para uma revista, eles voltam a trabalhar juntos na escavação de uma vala comum em uma aldeia. Logo os dois embarcam em um caso apaixonado, embora Arturo seja casado. Janis engravida. Na sala de parto, ela conhece Ana, uma adolescente problemática, cuja gravidez é igualmente acidental. A amizade entre elas continua para além das paredes do hospital e se torna íntima. Tudo muda quando Janis descobre que suas filhas foram trocadas na maternidade.

O Soldado que não Existiu, John Madden Giles Keyte / Netflix Em meio à Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas preparam uma tomada da Sicília pela costa sul. No entanto, os nazistas descobrem os planos. Os oficiais da inteligência, Ewe Montagu e Charles Cholmondelcy são convocados para elaborar uma estratégia para embaraçar os soldados de Hitler e fazê-los acreditar que o alvo das forças aliadas é, na realidade, a Grécia. Inspirado em uma história real.