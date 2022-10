A melhor série de mistério do Amazon Prime Video

Em “Nove Desconhecidos”, série de John-Henry Butterworth e dirigida por David E. Kelley, baseada no best-seller de Liane Moriarty, temos um grupo de pessoas ricas que estão passando por turbulências pessoais e pagam um valor muito caro para irem para um retiro espiritual, onde serão liderados por Masha (Nicole Kidman), uma guru de origem russa, que promete a cura interior com terapias individuais e em grupo, atividades e tratamentos personalizados com drogas naturais e sintéticas.

Masha tem a aparência enigmática e celestial de uma elfa e inspira serenidade e confiança. Para controlar o grupo de problemáticos, ela conta com a ajuda de seus funcionários Delillah (Tiffany Boone), Yao (Manny Jacinto) e Glory (Zoe Terakes). No entanto, por trás de sua cura milagrosa para a alma há um plano secreto e obscuro que vai se desenrolando conforme o enredo revela mais da história de seus personagens.

Os clientes de Masha incluem o jovem casal Ben (Melvin Gregg) e Jessica (Samara Weaving), que enfrenta problemas matrimoniais; Tony (Bobby Cannavale), um homem torturado por sua mente e que possui uma auto-aversão; a recém-divorciada Carmel (Regina Hall), uma mulher explosiva por trás de uma fachada simpática; a família Marconi (Michael Shannon, Asher Kedie e Grace Van Patten), que esconde dores de um passado traumático e recente; o cínico e desconfiado Lars (Luke Evans), que está vigiando tudo que acontece por ali; e a escritora Frances (Melissa McCarthy).

É importante que se destaque que cada um dos hóspedes possui histórias complexas e são personagens que exigem boas atuações. E é exatamente o que vemos e que vale a pena nesta série. Performances incríveis de artistas experientes que nos impressionam durante as mais de uma hora de cada um dos seus oito episódios.

O destaque especial vai para Melissa McCarthy que rouba todas as cenas em que entra, se tornando, até mesmo, um alívio para os momentos em que a série está monótona demais ou sobrecarregada de emoção.

Sua personagem vive um momento de ansiedade, porque apesar de ser uma escritora bem-sucedida, seu novo livro irá definir o futuro de sua carreira. Ela se conecta aos poucos com Tony, com quem tem uma discussão a caminho do retiro, à beira da estrada, logo no início do primeiro episódio. Embora sejam pessoas de personalidades fortes e que constantemente se arranham com seus espinhos, eles conseguem se permear através de suas dores.

Outro núcleo interessante da história é a da família Marconi, que acabou de perder um dos filhos. Enquanto o pai, Napoleon, tenta encarar o retiro com otimismo e alegria, buscando se enturmar com os colegas, a esposa, Heather, está robotizada pelo luto. Ela não tem forças para reagir, mas tenta encontrar alento na filha ainda viva, Zoe, que emana espiritualmente a presença do irmão. Todos os personagens tem conexões especiais com Masha, mas a família Marconi, em especial, se entrelaça pela dor do luto, que a guru também carrega em si.

E Masha concatena para cada um de seus hóspedes um plano. Todos têm sua função nesse tabuleiro de xadrez em que as peças são movidas por ela para um propósito maior.

Se ao assistir a série, o espectador está em busca de alguns momentos emocionantes de thriller e suspense, “Nove Desconhecidos” entrega entretenimento suficiente para ocupar sua mente e afastá-las das preocupações cotidianas. Mas pesa demais a mão no drama e na animosidade dos personagens, entregando muitas cenas exageradas e desnecessárias, que acabam com o melhor do suspense, que poderia ser mais discreto.

Uma mistura de thriller espiritual com ficção-científica e drama, a produção não entrega a história que se espera de um elenco de peso, como o que tem, mas é uma divertida, intrigante e excêntrica experiência para maratonar.

Série: Nove Desconhecidos

Direção: David E. Kelley

Ano: 2021

Gênero: Thriller, Drama

Nota: 7/10