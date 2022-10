Filme no Amazon Prime Video irá seduzir seus olhos e hipnotizar sua mente

Inspirado no poema arturiano de Sir Gauvain e o Cavaleiro Verde, do fim do século 14, o filme “A Lenda do Cavaleiro Verde”, produzido pela A24 e dirigido por David Lowery, não é nada menos que uma poesia visual e exuberante da idade média. Com paisagens de encher os olhos e cores que remetem aos sonhos, o longa-metragem não é um filme que deve ser assistido para fins de entretenimento, mas para degustação e contemplação. É necessário um certo engajamento, porque seu desenvolvimento lento e sua trama complexa podem deixar os espectadores desavisados um pouco zonzos.

No enredo, é Natal no reino de Arthur (Sean Harris) e Guinevere (Kate Dickie). O jovem e inexperiente aspirante a cavaleiro Gauvain (Dev Patel), sobrinho de Arthur e cuja mãe foi afastada sob acusações de bruxaria, entra no salão e é convidado pelo monarca a se sentar com ele à mesa. Impressionado com o convite, Gauvain quer ser digno de tamanha honra. E é por isso que quando o Cavaleiro Verde (Ralph Ineson) invade a cena e entra para “um jogo de Natal”, seus olhos ficam atentos.

A entidade druídica desafia qualquer um que tenha coragem de feri-lo ou matá-lo no salão. Aquele que for corajoso o bastante, poderá ficar com sua arma, um poderoso machado, durante um ano. No Natal seguinte, o Cavaleiro Verde irá feri-lo ou matá-lo da mesma maneira.

Já à espera de uma oportunidade para provar sua coragem e honra, Gauvain aceita o desafio e decapita o monstro, que não morre, mas promete cumprir a promessa de cortar a cabeça do rapaz no próximo Natal, no mesmo modus operandi. A partir de então, Gauvain se vê preso em um destino imutável. Seus dias na Terra estão contados e ele se prepara para entregar sua cabeça à entidade que mais parece uma força da natureza, com sua cara de casca de árvore musgosa.

Os dias que se seguem mostram como o peso da decisão de Gauvain impactam nas suas virtudes, juramentadas sobre o escudo de pentagrama. As pontas da estrela representam amizade, generosidade, castidade, cortesia e piedade, qualidades nas quais os cavaleiros devem se enquadrar.

Após o desafio ser aceito por Gauvain, ele aproveita seu ano de fama, mas o Natal se aproxima rápido demais e ele deve empreitar sua busca pela capela onde mora o Cavaleiro Verde. E sua longa jornada o conduzirá a batalhas, fantasmas, animais falantes e sexo. Em sua busca um tanto quanto masculina para se provar um homem corajoso e fiel à sua palavra, Gauvain acaba confrontado com uma imagem de si oposta: ele sente medo, insegurança e quebra mais de uma vez suas promessas.

Um exemplo disso é quando no meio do caminho para a capela, ele se abriga na propriedade do nobre Sir Bertilak (Joel Edgerton). O anfitrião faz um trato com Gauvain: durante os três dias em que ele permanecer em sua casa, Bertilak irá caçar. Tudo que conseguir, irá presentear Gauvain. Em troca, tudo que o jovem ganhar enquanto estiver na propriedade, deverá dar a Bertilak.

Enquanto o nobre cumpre fielmente sua palavra, saindo todas as manhãs para caçar para Gauvain, o hóspede acaba seduzido pela esposa de Bertilak. No último dia de sua estadia, os dois se deitam e ela o presenteia com um cinto verde capaz de protegê-lo de danos corporais. Além de não dar o presente a Bertilak, como prometido, Gauvain descumpre também sua promessa com o Cavaleiro Verde, usando um cinto que pode protegê-lo.

Quando Gauvain finalmente chega à capela da entidade, no Natal, para cumprir a promessa, ele perdeu suas virtudes. Chega esvaziado de sua tão ansiada honra de cavaleiro. Então compreendemos que, apesar de ser uma jornada física desgastante, o jogo era muito mais uma provação emocional e de caráter para Gauvain.

Ninguém poderia ser tão perfeito para este papel como Dev Patel, com seus cabelos encaracolados, sua expressão vulnerável e seu sex appeal, que são o exato retrato de Gauvain, um herói que, no fim das contas, não passa de um mero ser humano, com todas as suas imperfeições. E vale ressaltar uma curiosidade sobre David Lowery: todos os seus filmes têm alguma relação com a morte, como quase uma obsessão em explorar o tema.

“A Lenda do Cavaleiro Verde” é uma produção excepcional e arrebatadora, que está disponível no Amazon Prime Video.

Filme: A Lenda do Cavaleiro Verde

Diretor: David Lowery

Ano: 2021

Gênero: Fantasia / Aventura

Nota: 10/10