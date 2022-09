O filme mais impressionante do catálogo do Amazon Prime Video

Ron Howard é um cineasta aclamado por grandes produções, como “Apollo 13”, “O Código Da Vinci”, “O Preço de um Resgate” e muitos outros sucessos que você provavelmente já viu várias vezes. Em 2002, ele ganhou o Oscar de melhor filme e melhor direção por “Uma Mente Brilhante”. Sua carreira no cinema, desde que começou, no final de 1960, tem sido prolífica e bem-sucedida.

Neste ano, Howard lançou “Treze Vidas”, filme que está disponível no Prime Video e que recebeu excelentes avaliações no IMDb (Nota 7,8) e Rotten Tomatoes (95% de aprovação). A produção conta a história do time de futebol formado por 12 meninos adolescentes na Tailândia, e do treinador, que ficaram presos nas profundezas de um sistema de cavernas chamado Tham Luang Nang Non após uma tempestade inundar todas as saídas.

A história foi notícia no mundo inteiro, aposto que alguns de vocês ainda se lembram, não só pelo fato das vítimas serem apenas meninos, mas porque o resgate durou 17 dias. O filme retrata muito bem a própria incredulidade do grupo de salvamento, auxiliado pelos maiores socorristas do mundo de vários países, em conseguir retirar os adolescentes vivos do local.

Parece muito, mas os 17 dias de resgate eram a conta que eles tinham para conseguir retirar as vítimas antes de novas tempestades, que subiriam ainda mais a altura da água nas grutas. Ou seja, se os socorristas não conseguissem cumprir com o prazo, os meninos naufragariam como o Titanic. Ainda vale ressaltar que durante esse tempo, os adolescentes ficaram privados de luz do sol, alimentação suficiente, banheiro, entre outras necessidades básicas.

E, apesar de ser um filme sobre heroísmo, Ron Howard não pesa a mão da emoção ou coloca os socorristas como semideuses. Eles são os melhores do mundo no que eles fazem, mas estão inseguros, têm dúvidas sobre os métodos a serem utilizados, precisam consultar outros profissionais e entram em pânico em alguns momentos, durante a operação de salvamento.

Viggo Mortensen e Colin Farrell interpretam os cabeças da operação Rick Stanton e John Volanthen, que ainda recebem ajuda prática e assessoria de Harry Harris (Joel Edgerton), Chris Jewell (Tom Bateman) e Jason Mallinson (Paul Gleeson). Os cinco juntos elaboram o plano mais maluco, bizarro e quase impossível de salvamento.

Eles planejam dopar os meninos, vesti-los com máscaras de oxigênio e mergulhar com eles presos em si próprios até a saída do labirinto de cavernas. Eram mais de 10 quilômetros de distância entre o local onde os adolescentes estavam presos e o fim da gruta. Um caminho cheio de passagens estreitas, câmaras gigantescas e muita lama que atrapalhava a visibilidade. Eram horas de percurso com cada vítima presa ao corpo. Havia um imenso risco de um dos meninos morrerem no meio do caminho ou acordarem da anestesia e entrarem em pânico debaixo da água. E o mais exaustivo, eram 13 vítimas. Após retirar uma, eles precisavam voltar para buscar outra.

Não há como não achar que o plano foi mirabolante demais para dar certo, mas realmente deu. Com apoio de membros da comunidade tailandesa, que armaram barracas do lado de fora das cavernas, fornecendo alimentos e qualquer outro tipo de necessidade à equipe de resgate, membros da imprensa que noticiaram o caso para o mundo e, principalmente, os próprios mergulhadores tailandeses que colocaram suas vidas em risco para o sucesso da operação.

O realismo do filme de Ron Howard é tão impressionante, que arrancou elogios dos próprios Rick Stanton e John Volanthen da vida real, que atestaram a verossimilhança da produção com os fatos. “Treze Vidas” nos deixa angustiados, apreensivos e emocionados.

Título: Treze Vidas (Thirteen Lives)

Direção: Ron Howard

Ano: 2022

Gênero: Biografia / Aventura

Nota: 10/10