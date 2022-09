Os 6 melhores vinhos brasileiros de 2022

A Revista Bula reuniu em uma lista os seis melhores vinhos do território nacional. A seleção levou em conta as classificações do Decanter World Wine Awards (DWWA), a maior competição de vinhos do mundo. Na edição de 2022, mais de 18.200 rótulos, de 56 países, foram inscritos na premiação, que contou também com a participação de 248 jurados — entre eles 54 Masters of Wine e 16 Master Sommeliers. Nenhum vinho brasileiro alcançou a categoria principal do evento, a Platinum Best in Show. No entanto, alguns rótulos nacionais foram agraciados com medalhas de prata e bronze. A seleção da Revista Bula traz os vinhos brasileiros que obtiveram notas superiores a 90 pontos.

Sabina Syrah (Sacramentos Vinifer) Tinto elaborado a partir de Syrah, fermentado com 66% de cachos inteiros e sem passagem por madeira. Encanta pelos aromas de frutas vermelhas frescas, notas florais e especiarias, como pimenta preta. Em boca, apresenta excelente frescor, com ótima acidez e taninos firmes. Harmoniza com carnes vermelhas grelhadas e assadas, cordeiro, massas com ragu de carne e queijos duros.

Graça Sauvignon Blanc (Maria Maria) Vinho branco de cor amarelo palha e aspecto límpido e brilhante. No aroma é fresco, delicado, com estilo herbáceo e frutado. Em boca, é um vinho leve e fresco, propício para o verão. Harmoniza com peixes grelhados e canapés de frutos do mar.

Sauvignon Blanc (Bárbara Eliodora) Untuoso, aromático e com excelente tipicidade. Aromas marcantes e intensos, com notas de maracujá doce, seguidos por um acabamento fresco e vegetal. Em boca, maciez com ótimo preenchimento e acidez refrescante. Harmoniza com queijos brancos macios e saladas picantes.

Reserva Chardonnay (Aurora) Límpido, com uma bela tonalidade amarelo esverdeado. Aromas frutados equilibrados, lembrando maçã verde e abacaxi. Seu sabor amanteigado e de baunilha são o resultado da fermentação malolática em barricas de carvalho francês. Harmoniza com pratos mexicanos, salada grega e bacalhau com vegetais.

Colheita de Inverno Gran Reserva Syrah (Casa Geraldo) Vinho de forte cor vermelha, com uma complexidade aromática lembrando frutas maduras, como ameixa, uvas passas, groselhas e notas de chocolate. É um vinho de estrutura e muito corpo, porém equilibrado, de acidez e taninos firmes e macios, deixando um final longo, com um bouquet elegante e marcante. Harmoniza com churrasco e carnes de caça.