Os 4 melhores filmes que estreiam esta semana na Netflix

Os algoritmos dificilmente deixam todo o conteúdo da Netflix aparecer para você. De acordo com a inteligência artificial, o que é te oferecido é aquilo que mais parece seu perfil e gostos. Então, mesmo se você tentar uma busca mais aprofundada, provavelmente vai receber sempre as mesmas sugestões. A Revista Bula tem inúmeras listas que vão te ajudar a ver além das recomendações que o sistema oferece. Ainda, te contamos quais novidades vão entrar no catálogo. Nesta lista, a gente te mostra quais vão ser as estreias da semana para você ficar ligado em quais não quer perder. Confira a seleção. Destaques para “Athena”, de 2022 de Romain Gavras; e “Lou”, de 2022, de Anna Foerster. Os títulos vão estar em breve na Netflix, não seguem critérios classificatórios e estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Athena (2022), Romain Gavras Kourtrajmeuf Kourtrajme / Netflix Um jovem de origem árabe do gueto de Athena, na França, morre em circunstâncias desconhecidas. Acreditando que ele tenha sido morto por policiais, três irmãos lideram uma revolta de sua comunidade contra as autoridades em busca de vingança. Conforme o irmão mais velho, Abdel, que é militar, luta para acalmar as tensões crescentes, a situação se agrava e Athena é sitiada. Uma guerra de civis contra policiais se inicia e os irmãos estão no centro dela.

Lou (2022), Anna Foerster Liane Hentscher / Netflix Lou tem um passado de violência misterioso que pensa ter deixado para trás. Mas quando a filha de sua vizinha é sequestrada, a mulher aparece desesperada e pede por ajuda. Enquanto uma enorme tempestade se aproxima, as duas mulheres arriscam suas vidas em uma missão de resgate que testará seus limites e irá expor segredos sombrios e chocantes do passado.

O Homem do Jazz (2022), Tyler Perry Jace Downs / Netflix Bayou e Leanne formam um casal de jovens negros apaixonados no Sul profundo dos Estados Unidos durante os anos 1940. O filme acompanha suas histórias ao longo de algumas décadas e mostra as provações que testam o amor do casal, enquanto suas famílias e forças externas tentam separá-los. Apesar de todas as probabilidades estarem contra eles, o amor verdadeiro os guiará.