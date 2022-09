5 ótimos filmes que exploram o realismo mágico para assistir na Netflix

O Homem sem Gravidade (2019), Marco Bonfanti

Divulgação / Netflix

Comédia pontuada por um drama de família bastante sui generis, “O Homem sem Gravidade” traz a história de Oscar, que nasceu com um curioso distúrbio: ele não é afetado pela gravidade (a propósito, é antológica a cena do nascimento do garoto). Oscar não conta com um pai para chamar de seu, mas é cercado do amor da mãe e da avó superprotetoras, que se esforçam em escondê-lo dos olhares curiosos — e, certamente, carregados de maldade — da vizinhança. Ao se tornar adulto, o protagonista decide ver o que se passa por trás das paredes de casa, e logo é assediado a fim de trabalhar como garoto-propaganda, o que o faz se sentir como uma espécie de aberração. O diretor Marco Bonfanti se vale do enredo para elaborar teses sobre como teria sido a vida de Oscar — que recebe esse nome justamente em referência à premiação do cinema americano, circunstância que o desloca ainda mais do mundo real — se não houvesse passado pelo subjugo da família. Aqui, o fato de a gravidade não se aplicar a Oscar se enquadraria como uma metáfora quanto às amarras a que estamos todos submetidos desde o momento em que vemos a luz do dia pela primeira vez. Da gravidade apenas Oscar escapa, e seu desafio maior será tentar se equilibrar entre a vida comum que deseja ter e sua condição fenomenal, que o lança para tão distante do resto da humanidade.