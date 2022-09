7 filmes hipnotizantes escondidos na Netflix

Crimes de Família (2020), Sebastián Schindel

Divulgação / Netflix

Daniel está preso, acusado de tentativa de homicídio e agressão sexual contra sua ex-mulher. As acusações são atenuadas por seu vício em drogas. A mãe, Alicia, está disposta a qualquer coisa para inocentar o filho. Para isso, contrata um advogado caríssimo, capaz de desaparecer com as evidências do crime de Daniel. Em paralelo, a empregada doméstica Gladys também responde na justiça por um crime grave: o assassinato de seu filho recém-nascido. O filme propõe um olhar sobre o rigor da justiça em relação às classes sociais.