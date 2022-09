7 filmes novos na Netflix que vão tirar seu fôlego e alucinar seu cérebro

Instinto Assassino (2021), David Hackl

Divulgação / Koch Films

Dylan é um ex-sociopata em liberdade condicional, que está tentando melhorar seu caráter com ajuda de um psiquiatra e constantes suprimentos de antidepressivos. No entanto, quando seu irmão morre em circunstâncias misteriosas, Dylan descumpre a condicional para participar de seu funeral em uma ilha remota. Com um agente do FBI em seu encalço, Dylan também passa a ser perseguido por um grupo de mercenários que estão em busca de algo que seu irmão estava escondendo.