6 histórias de amor avassaladoras que chegaram à Netflix nas últimas semanas

Na Sinfonia do Coração (2022), Soner Caner

Divulgação / Netflix

Deus criou os seres humanos e, ao perceber que eram infelizes, enviou os domis, uma tribo de nômades ciganos com vários talentos. Piroz é um deles. Ele toca violino e viaja pelas vilas com seus irmãos tocando em casamentos e funerais. Piroz se apaixona por Sümbül, a noiva do casamento em que ele está tocando. Sümbül também se apaixona por Piroz instantaneamente. Eles cantam exatamente a mesma música, que acreditavam ser os únicos a conhecerem. O casamento termina com uma trágica briga entre as duas famílias. Sümbül agora é uma noiva indesejada que precisa ser sacrificada. Piroz entra na luta para salvar a amada, e sua tribo se torna seu maior apoio. Piroz sequestra e leva Sümbül para sua vila nômade. A família de Sümbül não aceita a situação e vai armada atrás dela.