5 filmes completamente desconhecidos e subestimados na Netflix que você deveria assistir imediatamente

Muitas vezes subestimamos alguns dos títulos disponíveis na Netflix. A gente está sempre em busca de filmes hollywoodianos, com estrelas do cinema, ganhadores do Oscar. Os arrasa quarteirões não saem do topo dos mais vistos do streaming. Enquanto isso, alguns filmes ficam empoeirados nas prateleiras dos fundos da plataforma, acumulando fungos e cheirando a mofo. Esquecidos e subestimados. Muitas destas produções são obras de valor que vão te surpreender e te mostrar como há coisas boas sendo realizadas em outros países, histórias desconhecidas que necessitam ser desbravadas e talentos que nem sempre estão com os rostos estampados nas revistas. Nesta lista, a Revista Bula incluiu produções super interessantes que você precisa conferir agora. Destaques para “Fim do Mundo”, de 2019, de McG; “Qarib Qarib Singlle”, de 2017, de Tanuja Chandra; e “A Dor de Mamãe”, de 2016, de Ozan Açiktan. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Fim do Mundo (2019), McG Divulgação / Netflix Em um acampamento de adolescentes, Alex, ZhenZhen, Dariush e Gabriel são meninos de 13 anos que estão passando por problemas pessoais e foram enviados ao local pelos pais. Eles se encontram na floresta quando ocorre um aparente ataque alienígena na Terra. Deixados à própria sorte, eles precisam sobreviver sozinhos aos monstros. Até que encontram uma cápsula da Estação Espacial dos Estados Unidos que contém dentro uma astronauta. Ela retornou à Terra com uma chave que irá desbloquear o programa de defesa do satélite Excalibur e poderá derrotar os alienígenas.

Qarib Qarib Singlle (2017), Tanuja Chandra Divulgação / Zee Studios Jaya é uma viúva de 35 anos obcecada pelo trabalho e de personalidade discreta. Apesar de confiante no trabalho, na vida pessoal ela não é tão segura assim. Ela evita conhecer pessoas e tenta agradar a todos ao seu redor. Com ajuda de um site de relacionamentos, ela conhece Yogi. A personalidade dele é completamente diferente. Confiante, gosta de vestir roupas coloridas e de aproveitar a vida. Eles realizam uma viagem de trem que, na realidade, se torna uma jornada de autoconhecimento para ambos.

A Dor de Mamãe (2016), Ozan Açiktan Divulgação / BKM Ao completar 18 anos, Salih deixa o orfanato para procurar a verdade sobre sua família. Ele descobre que sua mãe, Nerma, foi estuprada por um soldado sérvio durante a guerra e deu à luz a ele. Como resultado da violência sofrida, ela passou a ter amnésia e a necessitar de remédios para viver. Ela é casada com Mirsad, um veterano de guerra que não sabe deste passado. Salih sai em busca de seu pai para conhecê-lo e puni-lo pelo sofrimento de sua mãe.

Mucize (2015), Mahsun Kirmizigül Divulgação / Boyut Film O filme conta a história real de Aziz. Ambientado na Turquia, na década de 1960, o professor Mahir Ögretmen é transferido para o interior e, chegando lá, descobre que a escola ainda não foi construída. Ao se deparar com a ansiedade das crianças e o desejo de estudar, ele decide ficar e construir a escola com seu próprio dinheiro. Entre os alunos acolhidos pelo professor está Aziz, um menino deficiente que se comunica por meio de desenhos.