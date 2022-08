10 filmes lançados em 2022 que valem a assinatura da Netflix

Você sabe que se cada centavo do seu salário não for planejado, o fim do mês termina em cheque especial e isso vira uma bola de neve. Por isso, muita gente tem cortado os excessos e mantido apenas o essencial. Tudo está caro. No mercado, na panificadora, o quilo da comida no restaurante, o litro da gasolina, a blusinha na loja de departamento que agora custa o preço de algo de marca. Se você está examinando sua assinatura na Netflix e quer saber se realmente está valendo a pena, a Revista Bula traz uma seleção de lançamentos do ano para te provar que vale, sim. Destaques para “A Caminho do Verão”, de Sofia Alvarez; “A Fera do Mar”, de Chris Williams; e “Agente Oculto”, de Anthony Russo e Joe Russo. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Caminho do Verão, Sofia Alvarez Emily V. Aragones / Netflix Auden West é uma estudante exemplar e filha de acadêmicos. Ela se formou no ensino médio e quer passar um verão despreocupado em Colby, antes de partir para a faculdade. Apesar das objeções de sua mãe, ela deseja passar um tempo próxima do pai ausente, sempre trancado em seu escritório trabalhando. Ele tem um outro filho de seu novo casamento e mora em Colby. Ao chegar lá, Auden não se dá bem com as funcionárias adolescentes de sua madrasta e se sente uma pária. Quando conhece o tímido Eli, de cabelos encaracolados, os dois se aproximam e começam a tirar um ao outro de dentro de suas conchas.

A Fera do Mar, Chris Williams Divulgação / Netflix Nos tempos em que feras aterrorizantes surgiam nos mares e caçadores de monstros eram verdadeiros heróis, Jacob Holland era o mais conhecido de todos. Agora, o famoso aventureiro irá se deparar com Maisie Brumble, uma jovem que embarcou clandestinamente em seu navio. Ela se tornará uma fiel e inesperada aliada em uma jornada cheia de aventuras por lugares inexplorados.

Agente Oculto, Anthony Russo e Joe Russo Stanislav Honzik / Netflix O Agente Oculto é o agente da CIA Courtland Gentry, codinome Sierra Seis. Ele foi retirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy. No passado, Gentry foi um habilidoso ‘negociante da morte’, mas agora ele é o alvo. Lloyd Hansen, um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda, e a agente Dani já está pronta para defendê-lo.

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial, Richard Linklater Divulgação / Netflix Nos dias que antecedem a missão de pouso na lua Apollo 11, Stan, um menino de 10 anos e meio, estudante da quarta série e morador do subúrbio de Houston, é recrutado por dois agentes do governo enquanto brinca no playground. Ele é convidado para ser um proto-astronauta. O filme é livremente inspirado na infância e imaginação do diretor Richard Linklater, durante o verão de 1969, quando ele morava próximo da Nasa, e em suas lembranças da primeira chegada do homem à Lua.

Arremessando Alto, Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren, olheiro de um time de basquete que está em baixa na carreira descobre um jogador excepcional, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação de sua equipe. Agora, a dupla tem apenas uma chance de brigar por um espaço na NBA.

Árvores da Paz, Alanna Brown Divulgação / Netflix Em abril de 1994, quatro mulheres de diferentes origens e crenças se escondem juntas em um cubículo durante o Genocídio Contra os Tutsis em Ruanda, onde passam meses no limite da sobrevivência. A experiência de sofrimento e terror as une em uma aliança de irmandade inquebrável. Após libertas, lideram um movimento de reabilitação de seu país.

Continência ao Amor, Elizabeth Allen Rosenbaum Hopper Stone / Netflix Cassie é uma jovem independente e feminista, que trabalha como garçonete e tenta decolar com sua banda de rock. Enquanto isso, sofre de diabetes tipo 1 e não têm condições financeiras de se tratar e comprar a insulina semanal. Ela conhece o fuzileiro naval Luke, que está a apenas alguns dias de partir para uma missão no Iraque. Luke tem um passado problemático e deve dinheiro a um traficante. Apesar de suas diferenças políticas, eles entram em um acordo para se casarem, já que esposas de soldados têm acesso a plano de saúde e fuzileiros recebem um benefício financeiro. Um dia após a cerimônia, Luke parte para a guerra. Após dois meses, ele é gravemente ferido na perna e tem de retornar. Ambos precisarão conviver como marido e mulher, embora suas personalidades e ideais sejam opostos.

Mães Paralelas, Pedro Almodóvar Divulgação / Sony Pictures Após a fotógrafa profissional Janis conhecer Arturo, um arqueólogo forense, em um ensaio para uma revista, eles voltam a trabalhar juntos na escavação de uma vala comum em uma aldeia. Logo os dois embarcam em um caso apaixonado, embora Arturo seja casado. Janis engravida. Na sala de parto, ela conhece Ana, uma adolescente problemática, cuja gravidez é igualmente acidental. A amizade entre elas continua para além das paredes do hospital e se torna íntima. Tudo muda quando Janis descobre que suas filhas foram trocadas na maternidade.

Metal Lords, Peter Sollett Scott Patrick Green / Netflix Hunter e Kevin são dois adolescentes de ensino médio que querem formar uma banda de heavy metal. Eles estão à procura de um baixista, mas só conseguem encontrar Emily, que toca violoncelo e tem alguns sérios transtornos emocionais. O grupo se inscreve no Battle of Bands, mas precisam conciliar as diferenças musicais para conseguirem vencer.