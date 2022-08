Os 4 melhores filmes da atualidade na Netflix, lançados em 2022, para ver agora

Tendo como referências os rankings do Metacritic, IMDb e Rotten Tomatoes, a Revista Bula fez uma seleção com os melhores filmes lançados pela Netflix em 2022. Todos os selecionados aparecem entre os primeiros dos rankings, tanto nas avaliações dos críticos como do público. Destaques para o americano “Arremessando Alto”, de Jeremiah Zagar; o britânico “O Soldado que não Existiu”, de John Madden; e o indiano “RRR — Rise Roar Revolt”, de S.S. Rajamouli. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial, Richard Linklater Divulgação / Netflix Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial conta a história do primeiro pouso na Lua, em 1969, por meio de duas perspectivas interligadas: de um lado, o momento triunfante do pouso tal como visto pelo astronauta e pela equipe de controle da missão; do outro, o evento filtrado pelos olhos de uma criança que cultiva seus próprios sonhos intergalácticos na cidade de Houston, Texas. Inspirado na vida de Richard Linklater, o cineasta indicado ao Oscar, Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial é um retrato da vida nos Estados Unidos dos anos 1960, uma importante crítica social e uma aventura de outro mundo.

Arremessando Alto, Jeremiah Zagar Scott Yamano / Netflix Stanley Beren, olheiro de um time de basquete que está em baixa na carreira descobre um jogador excepcional, Bo Cruz, jogando em um parque nos arredores de Madri. Vendo no rapaz um talento como há muito tempo não encontrava, Stanley se vê renovado de esperanças e decide levar o fenômeno para os Estados Unidos, sem a aprovação de sua equipe. Agora, a dupla tem apenas uma chance de brigar por um espaço na NBA.

O Soldado que não Existiu, John Madden Giles Keyte / Netflix O ano é 1943. Os Aliados estão determinados a acabar com o domínio de Hitler na Europa e planejam um ataque na Sicília, mas enfrentam um desafio praticamente impossível: proteger as forças invasoras de um massacre. A missão fica por conta dos oficiais da inteligência Ewen Montagu e Charles Cholmondeley. Os dois criam a estratégia de desinformação mais genial e ilógica da Segunda Guerra Mundial, com um agente secreto improvável: um homem morto. “O Soldado que não Existiu” conta a extraordinária história real de uma ideia que mudou o rumo da guerra, desafiando a lógica, arriscando milhares de vidas e deixando seus criadores à beira de um ataque de nervos.