6 filmes que chegaram na Netflix e você nem notou

Os filmes que estão no “mainstream” são aqueles de grandes estúdios, muitas vezes com grandes produções, diretores conhecidos e elenco estelar. Eles são os favoritos da maioria do público e acabam ofuscando algumas obras realizadas com orçamento menor. No final das contas, a qualidade do filme não tem muito a ver com quanto dinheiro foi gasto nele. Um ótimo exemplo disso é “O Mariachi”, de Robert Rodriguez, que foi feito com atores amadores e baixíssimo orçamento, mas lançou o diretor ao estrelato e abriu caminho para a sequência de sucesso “A Balada do Pistoleiro”. Muitos tesouros acabam escondidos e nós estamos aqui para desenterra-los para você. Destaques para “Ponto de Inflexão”, de 2021, de Riccardo Antonaroli; “Posto de Combate”, de 2019, de Rod Lurie; e “Seberg”, de 2019, de Benedict Andrews. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Ponto de Inflexão (2021), Riccardo Antonaroli Foto: Divulgação / Netflix Ludovico é um estudante deprimido que raramente sai de casa. Ele estuda economia, mas sua verdadeira paixão é escrever e desenhar histórias em quadrinhos. Sua vida vira de cabeça para baixo quando conhece Jack, um ladrão que acaba de roubar um chefe do crime local, chamado Caino. Durante a fuga, Jack invade a casa de Ludovico e o faz de refém. Quando capangas de Caino passam dia e noite vigiando o prédio, Jack percebe que terá de ficar com Ludovico por um bom tempo. Enquanto isso, os dois começam a desenvolver uma amizade.

Posto de Combate (2019), Rod Lurie Divulgação / Millennium Media Em um vale isolado, na província de Nurestan, no Afeganistão, um grupo de soldados estadunidenses integram o Posto Avançado de Combate. Cercados por montanhas, o local é altamente vulnerável a ataques talibãs, que são diariamente dispersados. Quando um sangrento conflito, que fica conhecido como Batalha de Kamdesh, ocorre no local, muitas vidas são perdidas, mas a bravura e o heroísmo dos sargentos Clint Romesha e Ty Carter rendem a ambos Medalhas de Honra.

Seberg (2019), Benedict Andrews Divulgação / Prokino Filmverleih Em 1968, a atriz Jean Seberg é reconhecida mundialmente e mora em Paris com o marido, Roman Gary, e o filho do casal. Em uma viagem até Los Angeles, ela conhece o ativista afro-americano Hakim Jamal, com quem se envolve romanticamente. Ela também passa a doar dinheiro para a causa. Enquanto isso, Jamal é um alvo do FBI, que o considera subversivo. Não demora para Seberg também entre na mira da agência de investigação. Perseguida, sua vida começa a desmoronar.

Terra Selvagem (2019), Max Winkler Claire Folger / Paramount Stanley e Lion Kaminski são dois irmãos sem dinheiro e sem lugar para morar. Quando surge a oportunidade de Lion lutar em um combate de boxe com grandes prêmios em dinheiro, eles viajam pelo país para participar do campeonato. No entanto, há um problema. Eles devem entregar uma moça para um perigoso gângster no caminho.

Terra Sem Lei (2019), Ivan Kavanagh Divulgação / Ripple World Pictures Em uma pequena e pacífica cidade fronteiriça no oeste americano, o agente funerário Patrick Tate tenta sustentar sua esposa Audrey e seus dois filhos pequenos. Com pouco dinheiro e quase nenhuma perspectiva, a virada para Patrick acontece quando três foras da lei chegam na cidade, trazendo uma onda de mortes. Patrick começa a avaliar se a violência e a destruição compensam pelo dinheiro.