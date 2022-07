5 melhores séries que estreiam na Netflix em julho de 2022

Alguns filmes nos marcam, nos comovem, nos fazem escapar do nosso próprio corpo e realidade por duas horinhas ou mais. Uma série é uma experiência ainda mais intensa. Com ela, passamos dias ou, até mesmo, semanas, envolvidos em uma história, vivendo a vida de um personagem e nos emocionando com ele. Se você é viciado em séries e mal pode aguardar para saber das próximas estreias da Netflix, acompanhe essa lista para conhecer alguns dos melhores títulos que estreiam em julho. Já vai escolhendo os que não quer perder. Destaques para “Fanático”, de 2022, de Dani del Águila; “Prisioneiro da Madrugada”, de 2022, de Óscar Pedraza; e “Resident Evil: A Série”, de 2022, de Rachel Goldberg e Rob Seidenglanz. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Fanático (2022), Dani del Águila Marc Medina / Netflix Quimera é um astro da música espanhola que morre durante um show, na frente de seus fãs. Para Lazaro, admirador incondicional do artista, essa pode ser a oportunidade que precisava para fugir de uma vida comum, monótona e sem graça e viver como seu ídolo.

Prisioneiro da Madrugada (2022), Óscar Pedraza Carla Oset / Netflix Na véspera de Natal, um grupo de homens fortemente armados cerca a penitenciária de Monte Baruca e impede qualquer forma de contato com o mundo exterior. Eles querem capturar Simón Lago, um perigoso serial killer. Para solucionar a situação, os agentes precisam entregar o detento, mas o diretor da prisão, Hugo, se recusa a simplesmente obedecer a ordem e prepara uma resposta aos ataques.

Resident Evil: A Série (2022), Rachel Goldberg e Rob Seidenglanz Marcos Cruz / Netflix Os eventos se passam em dois períodos. Em 2022, a vida das meio-gêmeas de 14 anos, Billie e Jade, filhas do doutor Albert Wesker e concebidas por circunstâncias misteriosas, tomam um rumo dramático quando Albert é promovido a um cargo executivo na Umbrella Corporation. Eles se mudam para a comunidade planejada da empresa em New Racoon City. Lá, as meninas descobrem segredos sombrios sobre suas origens e o passado da Umbrella. Enquanto isso, seu pai coordena uma resposta ao surto do T-vírus. Já em 2038, o T-vírus reduziu a civilização humana a 15 milhões de refugiados vivendo em fortalezas, cercados pelos seis bilhões de “zeros” que contraíram a doença e se tornaram canibais mutantes. A Umbrella Corporation conduz uma caçada global contra Jade.

Respire (2022), Maggie Kiley e Rebecca Rodriguez Ricardo Hubbs / Netflix Ricardo Hubbs / Netflix Quando um avião cai no meio da floresta canadense, uma advogada chamada Liv tem que lutar contra elementos da natureza e demônios de seu passado para conseguir sobreviver.