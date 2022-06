Os 7 melhores filmes da Netflix, de acordo com os assinantes

Se a voz do povo é a voz de Deus, vocês falaram, está falado. A Revista Bula apresenta aqui uma lista com as produções escolhidas pelo público, em uma enquete realizada nas redes sociais. Nós perguntamos a vocês quais os melhores filmes disponíveis na Netflix. Os títulos a seguir foram os escolhidos com base na opinião dos leitores e não temos dúvida de essa seleção de filmes vale muito a pena! Então, confira se suas produções preferidas no catálogo foram incluídas e se ainda tem algum título amado pelos outros espectadores que você ainda não conferiu e corra para ver. Destaques para “O Tigre Branco”, de 2021, de Ramin Bahrani; “A Voz Suprema do Blues”, de 2020, de George C. Wolfe; e “Mank”, de 2020, de David Fincher. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não possuem critérios classificatórios.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Divulgação / Netflix Na Pensilvânia, no ano de 1956, Frank Sheeran é um veterano de guerra de origem irlandesa que trabalha como motorista de caminhão e acidentalmente conhece o mafioso Russell Bufalino. Após realizar alguns serviços ilegais para Bufalino, Frank se torna seu homem de confiança. Então, Bufalino envia Frank para Chicago com a tarefa trabalhar como guarda-costas de Jimmy Hoffa, um poderoso líder sindical relacionado ao crime organizado. Frank mantém uma amizade íntima por quase 20 anos com Hoffa, que desaparece em 1975.

História de um Casamento (2019), Noah Baumbach Wilson Webb / Netflix Charlie e Nicole são um casal de artistas que vive no Brooklyn com o filho de 8 anos, Henry. Nicole havia sido atriz de cinema na adolescência e agora estrela nos palcos em peças dirigidas por Charlie. No decorrer do enredo, o casal relata o que amam e odeiam sobre o outro conduzindo a história de amor desde seu início até o iminente fim. Ao decidir que quer retornar para sua carreira em Los Angeles, Nicole decide contratar a voraz advogada Nora Fanshaw, enquanto Charlie busca um advogado à altura para brigar pela custódia de Henry.

Os 7 de Chicago (2020), Aaron Sorkin Nico Tavernise / Netflix Após os assassinatos do revolucionário pacífico Martin Luther King Jr. e Bobby Kennedy, que lutaram por direitos civis, um grupo de revolucionários decidiu realizar um protesto pacífico na Convenção Nacional Democrata de 1968, em Chicago. No entanto, após polícia começar a espancar os manifestantes, estes retaliaram jogando garrafas e pedras. Após cinco dias de protestos, o ato resultou em várias prisões. Dentre elas, sete líderes de movimentos foram presos e levados ao tribunal de maneira contraditória sob uma série de acusações, incluindo cruzar fronteiras estaduais para incitar um motim.

Roma (2018), Alfonso Cuarón Carlos Somonte / Netflix Cleo é uma jovem empregada doméstica que trabalha para uma família de classe média no bairro Colonia Roma, na Cidade do México, em meados de 1970. Enquanto Cleo se dedica incansavelmente ao serviço, o casal de patrões passa por uma crise no casamento. Cleo cuida dos quatro filhos da casa, enquanto equilibra sua própria vida romântica e suas ambições. Como pano de fundo, as tensões políticas experimentadas pelo país durante o período da chamada “guerra suja”.

Mais uma Chance (2018), Tamara Jenkins Jojo Whilden / Netflix Richard e Rachel passam anos realizando procedimentos de fertilidade para ajudá-los a ter um filho. O casal mergulha cada vez mais fundo no universo da reprodução assistida e da adoção. Já na meia-idade, abalados emocionalmente e com dificuldades financeiras, eles estão prestes a abrir mão de seu sonho. Quando a sobrinha do casal, Sadie, chega para ficar hospedada em sua casa por uns dias, traz novas perspectivas para suas vidas.

O Tigre Branco (2021), Ramin Bahrani Tejinder Singh Khamkha / Netflix Baseado no best-seller vencedor do Man Booker de 2008, “The White Tiger” narra em tom épico, com toques de humor ácido, a história de Balram Halwai desde suas origens humildes até o sucesso como empreendedor na Índia. Astuto e ambicioso, Balram consegue um emprego como chofer de Ashok e Pinky, que acabam de voltar dos Estados Unidos. Criado para ser serviçal, Balram faz de tudo para se tornar indispensável para os patrões — até descobrir a face corrupta do casal, que não pensa duas vezes antes de traí-lo para salvar a própria pele. Prestes a perder tudo, Balram se rebela contra um sistema injusto e fraudulento para mudar sua história.

A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe David Lee / Netflix Chicago, década de 1920. A tensão só aumenta entre os músicos que aguardam, em uma claustrofóbica sala de ensaio, a lendária e revolucionária “Mãe do Blues”, Ma Rainey. Atrasada para a sessão de gravação, Ma trava uma batalha com seu produtor e empresário branco em defesa do controle sobre sua música. Enquanto a banda espera, o ambicioso cornetista Levee — interessado na namorada de Ma e determinado a trilhar seu próprio caminho na indústria da música — faz o clima esquentar entre os músicos com uma profusão de verdades que mudarão para sempre o rumo da vida de todos.

Bônus