6 filmes escondidos subestimados na Netflix para fazer a segunda-feira passar mais rápido

Garota do Terceiro Andar (2019), Travis Stevens

Divulgação / Sony Pictures

Don Koch é um homem casado, que está à espera do primeiro filho com sua esposa. Ela está fora da cidade e, enquanto não retorna, Don faz reformas em sua casa no subúrbio de Chicago para torná-la adequada para uma família. Infelizmente, o lugar abriga uma escuridão perigosa. Após trair sua mulher com uma garota da cidade, chamada Sarah, Don começa a experimentar crescentes ocorrências sobrenaturais dentro de sua casa, que costumava ser um bordel onde homens realizavam fantasias violentas e grotescas.