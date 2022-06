Um dos filmes mais aguardados de 2022, suspense com Chris Hemsworth acaba de estrear na Netflix

Distopias têm um caráter quase pedagógico. Mediante essas histórias delirantes, inverossímeis, farsescas, não raro patéticas, que chegam aos olhos e ao coração de muita gente verdades imperscrutáveis até o momento em que filmes que se imbuem desse propósito vêm a público. Girando sobre o eixo da necessidade da fundação de um mundo melhor — sem que se saiba exatamente o que viria a ser isso, nem como alcançá-lo —, enredos distópicos vão se desdobrando de forma a tornar cada vez mais humilhante ao público a certeza de que o homem é mesmo o lobo do homem, e que quem assiste tem muita responsabilidade nisso. A sanha predatória, que avança inclemente em cima da natureza, que por seu turno vinga-se quando menos se espera; esquemas fraudulentos de arrecadação de dinheiro, que se transformam em pragas mundiais e põem em risco a higidez financeira de países reconhecidamente prósperos, o que redunda em miséria e fome; catástrofes naturais a cuja grandeza a humanidade nunca será capaz de fazer frente, mas que uma vez negadas, como uma criança birrenta faz ao receber o pito de alguém mais velho, redobram de tamanho e varrem o planeta do mapa são assuntos recorrentes no vasto cardápio cacotópico do cinema desde sempre.

Com “Spiderhead” (2022) não é diferente. Malgrado derive sobre um tema colateral — as belas e perigosas emoções do homem —, o filme de Joseph Kosinski, diretor do aclamado “Top Gun: Maverick” (2022), também toma por centro a vontade destrutiva e autodestrutiva do gênero humano em melhorar o meio em que se insere, a sociedade de onde surge, sua própria biologia e seu jeito mesmo de pensar e refletir o mundo em seu entorno e, como dissera Schopenhauer passados dois séculos, só o que consegue é deitar tudo a perder, exatamente por sua incapacidade essencial de fazer a escolha certa. Por quase sempre se guiar por seus próprios desejos, por seus próprios impulsos, por sua própria vontade, elegendo-os em detrimento da razão — e ainda que haja as escassas circunstâncias em que priorize a razão, assim mesmo o homem encontra um meio de subvertê-la em nome de suas idiossincrasias —, é que o homo sapiens será a espécie mais desditosa já vista.

Kosinski destrincha em linguagem cinematográfica o texto do americano George Saunders, autor do conto “Escape From Spiderhead” (“fuga de Spiderhead”, em tradução literal, sem edição em português), publicado em 2010, o diretor toma um centro de pesquisas onde as cobaias são presidiários que se oferecem voluntariamente a fim de que se desenvolvam novos medicamentos, voltados a suprir a falta de emoção na vida de pessoas comuns. Por trás de intenções tão aparentemente inócuas, quiçá abnegadas e salvíficas, há, claro, o propósito oculto, mas nem tanto de, num futuro próximo, domar o comportamento dos menos obedientes e manter seus ímpetos sob vigilância implacável. Aludindo a “1984”, a profética obra-prima de George Orwell (1903-1950), os personagens estão sempre sob o escrutínio rigoroso de câmeras, que registram tudo, principalmente quando se sujeitam, voluntariamente, aos experimentos de Steve Abnesti, o milionário que patrocina toda a loucura, e a comanda ele mesmo, com mãos de ferro. Numa tentativa desesperada de novamente fazer por merecer papéis dramáticos e, afinal, elevar sua carreira a um pavimento superior — como quase fizera cerca de uma década antes em “Rush — No Limite da Emoção” (2013), Chris Hemsworth, está confortável no papel do vilão, verossímil e destilando o charme de sempre, a exemplo do que se viu no filme de Ron Howard, a ponto de empanar o bom trabalho dos coadjuvantes e, esticando um tanto a corda, a própria história, boa adaptação da naturalmente infilmável pena de Saunders, roteirizada por Rhett Reese e Paul Wernick. Obedecendo a uma sequência de 25 experimentos, prosaicamente organizados numa cartela de bingo — aqui se faz necessária boa dose de licença poética da parte do respeitável e paciente público —, falta a Abnesti testar apenas a substância denominada N40, a que tornaria possível a comercialização de uma droga que faria com que as pessoas se apaixonassem. O experimento, que conta com a participação de Jeff, vivido por Miles Teller, avança sem maiores empecilhos, até que Heather, de Tess Haubrich, revela-se muito mais resistente que o previsível. Esse era o gatilho que ainda faltava por ser disparado a fim de demover o personagem de Teller a continuar sua permanência na equipe; no vácuo desse movimento, se aproxima de Lizzy, interpretada por Jurnee Smollett, por quem se interessa sem a interferência de artifícios de nenhuma sorte.

Kosinski tem sido das apostas que fazem com que seja indicado como um dos diretores de futuro mais auspicioso em sua geração, e trabalhos complexos e divertidos em igual proporção, a exemplo de “Spiderhead” deixam isso muito claro. Amalgamando a direção de atores à manipulação de efeitos visuais para ninguém botar defeito, o filme reivindica, no mínimo, o epíteto de perturbador. Aqui, uma franquia cairia bem.

Filme: Spiderhead

Direção: Joseph Kosinski

Ano: 2022

Gêneros: Ação/Ficção científica/Mistério

Nota: 9/10