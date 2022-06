7 histórias de amor na Netflix que vão derreter até os corações de pedra

Eu não consigo acreditar em pessoas que dizem que não gostam de filmes de romance. É simplesmente inconcebível que um ser humano não se derreta ao testemunhar uma história de amor entre duas pessoas que estão constantemente lutando contra as probabilidades para ficar juntas. É impossível não se comover com um amor separado por classe social, família, ego ou qualquer outra coisa. É igual partida de futebol. A gente xinga, se emociona, torce e só quer ver a vitória no final. Se você também é um romântico incorrigível, acompanhe essa lista recheada com as mais tristes e belas histórias de amor. Destaques para “Por Lugares Incríveis”, de 2020, de Brett Haley; “Pérolas no Mar”, de 2018, de Rene Liu; e “Se a Rua Beale Falasse”, de 2018, de Barry Jenkins. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Por Lugares Incríveis (2020), Brett Haley Michele K. Short / Netflix Traumatizada pela morte da irmã em um acidente de carro, Violet se fecha para o mundo. Diante de uma depressão, a adolescente sobe no parapeito de uma ponte e considera pular. Então surge Theodore Finch, um garoto rebelde e agressivo, que a convence de não tirar a própria vida. Apesar de também guardar seus próprios traumas, ele é quem reconecta Violet com o mundo. Juntos, o casal parte em uma jornada em belas paisagens de Indiana, regada a trechos fúnebres e melancólicos de Virgínia Woolf.

Pérolas no Mar (2018), Rene Liu Mark Wu / Netflix Xiaoxiao está indo de Pequim para sua cidade natal no Ano Novo quando conhece Jianqing por acaso em um trem. O filme salta para dez anos mais tarde, quando eles se encontram novamente, em um avião, em que ambos embarcam. Desta vez, há uma certa tensão no ar. Então, somos mostrados como seu relacionamento se desenvolveu ao longo dos anos, após se conhecerem no trem. O filme revela detalhes das ambições, circunstâncias e paixões dos personagens ao longo do caminho, bem como a profundidade de seu amor um pelo outro.

Se a Rua Beale Falasse (2018), Barry Jenkins Divulgação / Annapurna Pictures O filme é ambientado na década de 1970, em Beale Street, Nova York. Fonny e Tish eram amigos de infância antes de se apaixonarem na idade adulta. Tish está grávida quando Fonny é preso acusado falsamente de estupro. Deixada sozinha, Tish e sua família fazem todo o possível para provar a inocência de Fonny e tirá-lo da cadeia antes do nascimento do bebê.

Blue Jay (2016), Alex Lehmann Divulgação / Netflix Jim retorna à sua cidade natal para morar na casa de sua recém-falecida mãe. Além do luto, ele atravessa outros problemas pessoais. Sua namorada do colégio, Amanda, também está de volta para cuidar de sua irmã grávida. Os dois se encontram no supermercado e concordam em tomar um café. Na casa da infância de Jim, eles encontram velhas cartas de amor e fitas cassetes que gravaram juntos, trazendo de volta as memórias do passado.

Amor sem Fim (2014), Shana Feste Quantrell Colbert / Universal Pictures Jade Butterfield sempre foi o amor platônico de David durante o colégio. Agora, nas férias de verão e prestes a entrarem na faculdade, David decide finalmente agir. O jeito calmo e distante de Jade é rapidamente transformado quando os dois engatam um romance. Mas as opiniões imponentes do pai da adolescente sobre o mundo e seu desejo de que ela se envolva com alguém com mais dinheiro parecem interferir. No entanto, o sentimento que cresce entre Jade e David se torna tão avassalador que toma controle de suas vidas.

Um Dia (2011), Lone Scherfig Giles Keyte / Focus Features Dexter e Emma se conhecem em 1988, passam a noite de formatura da faculdade juntos e depois seguem caminhos separados. Mantendo-se amigos à distância, a vida periodicamente promove reencontros entre eles até 2001, alguns intencionais e outros acidentais. Embora sejam pessoas muito diferentes, Dexter e Emma são perfeitos um para o outro, mas demoram demais para perceber isso.