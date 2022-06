7 filmes viscerais e encantadores, na Netflix, que vão lavar sua alma e melhorar seu final de semana

Bless Me, Ultima (2012), Carl Franklin

Divulgação / Arenas Entertainment

Antonio Marez é um menino que vive no Novo México, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando uma misteriosa curandeira, chamada Ultima, vem morar com sua família, ela o ensina sobre o poder do mundo espiritual. À medida em que se aproximam, Antonio começa a questionar a doutrina católica, ensinada pelos seus pais. Uma série de eventos misteriosos e assustadores farão com que Antonio confronte o bem e o mal e aprenda que é possível conciliar as crenças de Ultima com de Deus e a igreja.