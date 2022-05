7 filmes levinhos para assistir na Netflix após um dia cansativo e não pensar em nada

Nada como um filme no final do dia para nos fazer esquecer da vida real e mergulhar em uma vida completamente fantasiosa e perfeita. Se a produção é leve, divertida e encantadora, melhor ainda. Você acaba se sentindo como se tivesse acabado de sair da terapia, ou de um dia no spa. Sim, a sensação é de relaxamento e prazer e você nem precisou levantar do sofá. Para te ajudar a abstrair as dificuldades cotidianas e descansar a cabeça, a Revista Bula selecionou algumas produções disponíveis na Netflix que vão te deixar bem feliz. Destaques para “o Resgate de Ruby”, de 2022, de Katt Shea; “Você Nem Imagina”, de 2021, de Alice Wu; e “A Incrível História da Ilha das Rosas”, de 2020, de Sydney Sibilia. Os títulos estão disponíveis na Netflix e organizados de acordo com o ano de lançamento, sem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

O Resgate de Ruby (2022), Katt Shea Ricardo Hubbs / Netflix Daniel O’Neil adota a cadelinha Ruby, a salvando de ser sacrificada. Ele é um soldado hiperativo e disléxico, que sonha em entrar na Rhode Island K9, uma academia de polícia de elite. Ruby, que também é hiperativa e precisa de treinamento, acaba por inspirá-lo a persistir em seu objetivo. A dupla enfrenta contratempos em sua jornada, mas com ajuda da família e de membros de sua comunidade, que apoiam e torcem por seu sucesso, eles superam seus desafios juntos.

Você Nem Imagina (2021), Alice Wu KC Bailey / Netflix Ellie Chu é estudiosa e tímida, mas elabora um negócio próspero escrevendo trabalhos para outros alunos por dinheiro. O bico permite que ela ajude a sustentar o pequeno apartamento que divide com seu pai viúvo. Um dia, Paul Munsky, do time de futebol da escola, pede a Ellie para ajudá-lo a escrever uma carta de amor para Aster Flores. Ellie também se sente atraída por Aster e sabe exatamente o que dizer para ela. Por outro lado, o rapaz que gosta de Aster por sua beleza, passa a enxergar em Ellie algo muito mais substantivo.

A Incrível História da Ilha das Rosas (2020), Sydney Sibilia Simone Florena / Netflix Com ajuda de um amigo, um homem idealista constrói uma ilha fora do território marítimo italiano. Após declarar que o local é uma nação independente, chama atenção de turistas, inclusive pessoas que chegam para pedir cidadania. Conforme o local se torna cada vez mais popular e ele solicita reconhecimento da ONU, outros países se sentem desconfortáveis, especialmente a Itália, que passa a considerá-lo inimigo.

A Caminho de Casa (2019), Charles Martin Smith Divulgação / Columbia Pictures Bella é uma cadelinha que começa sua vida nas ruas de Denver, em um terreno abandonado, com sua mãe e irmãos de ninhada. Após sua mãe ser pega pelo Centro de Zoonoses, uma mamãe gata encontra e adota Bella. Um dia, Lucas, que mora próximo ao lote onde a cadelinha vive, mostra para sua namorada os gatos que vivem no local e eles descobrem Bella. Lucas leva a cadela para morar com ele e sua mãe, uma veterana de guerra que luta contra uma depressão. Durante um tempo, Bella desfruta de uma vida idílica e até conforta veteranos em um hospital, onde Lucas trabalha. Quando o Centro de Zoonoses considera Bella perigosa e ameaça eutanásia, Lucas lhe ensina um jogo chamado “vá para casa”, no qual ela é ensinada a retornar para o lugar onde vive com os donos. Então, Lucas é forçado a colocar Bella sob os cuidados de tios no Novo México. Bella acredita que é o momento de jogar “vá para casa” e começa sua longa jornada de retorno.

Meu Eterno Talvez (2019), Nahnatchka Khan Ed Araquel / Netflix Melhores amigos de infância, Sasha Tran e Marcus Kim, se reencontram anos depois em São Francisco. Sasha se tornou uma chef de cozinha famosa que já abriu diversos restaurantes pelo país. Já Marcus é oposto: mora com seu pai, dirige um carro velho e toca na mesma banda de hip-hop da adolescência. Ao perceber que há uma energia romântica entre eles, a assistente de Sasha, Veronica, promove um novo encontro entre eles. A partir daí, as lembranças do passado retornam para lembrar o quanto os dois dão certo juntos.

Yesterday (2019), Danny Boyle Divulgação / Universal Pictures Jack é um músico que batalha pelo sucesso. Ele toca em cafés e calçadas e é agenciado por Ellie, sua amiga de infância. Jack mora com os pais em Suffolk e está pronto para jogar a toalha, desistindo da carreira malsucedida. Em uma noite, um blecaute de 12 segundos ocorre em todo o planeta e Jack é atropelado por um ônibus. Então, ele desperta em um mundo que nunca ouviu falar dos Beatles. Não há vestígios da banda em nenhum lugar. Quando Jack começa a tocar canções como “Imagine” e “Back in the USSR”, as pessoas ficam em choque com a potência das letras e melodias.