7 filmes novos extraordinários na Netflix se você estiver em dúvida sobre o que ver

Se você percorre todos os canais da TV, todo o catálogo de filmes do streaming e não consegue se decidir sobre o que assistir, a Revista Bula traz uma lista infalível para todos os gostos. Do drama ao suspense, da ficção científica ao terror. Da Espanha a Polônia, da Rússia aos Estados Unidos. De adaptações da nova literatura argentina a clássicos da literatura inglesa. Entre os filmes selecionados, destaque para “As Garotas de Cristal” (2022), de Jota Linares; “Sorte de Quem?” (2022), de Charlie McDowell; e “Entre Frestas” (2021), de Piotr Domalewski. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

As Garotas de Cristal (2022), Jota Linares Manolo Pavón / Netflix Após a morte de Maria, a primeira bailarina de um espetáculo, provocada por suicídio, Irene, que é a substituta, começa a treinar para ocupar seu papel de protagonista. Sob ordens do coreógrafo Antonio Ruz, Irene se sente oprimida e pressionada. Ao lado de outra amiga bailarina, Irene irá criar um mundo próprio para escapar da tensão e do medo de falhar.

Sorte de Quem? (2022), Charlie McDowell Foto: Divulgação / Netflix Um homem invade a casa de um bilionário da tecnologia, que está em uma viagem de férias com a esposa. Tudo dá errado, quando o magnata arrogante e a mulher decidem retornar mais cedo e descobrem que estão sendo roubados.

Entre Frestas (2021), Piotr Domalewski Bartosz Mrozowski / Netflix Ambientado na Polônia, nos anos 1980, o filme narra a história de Robert, um policial comunista que luta para rastrear um assassino em série que tem como alvo homens gays, em Varsóvia. Durante sua investigação, ele conhece Arek e decide usá-lo como informante. Conforme se aprofunda no caso, sua vida pessoal começa a ser afetada por seu trabalho.

Munique: No Limite da Guerra (2021), Christian Schwochow Frederic Batier / Netflix Em 1938, durante a Conferência de Munique, líderes europeus realizam uma tentativa de impedir Adolf Hitler de invadir a Tchecoslováquia e dar início a outro conflito global. O funcionário público britânico Hugh Legat e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam para Munique para participar da reunião. Logo eles são encarregados de uma missão diferente, que tem o intuito de revelar aos líderes mundiais, incluindo Neville Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, um documento confidencial que comprova os planos de Hitler em expandir o território alemão. A esperança é de que Chamberlain não leve adiante o plano de dar os Sudetos ao chefe de Estado alemão.

O Culpado (2021), Antoine Fuqua Glen Wilson / Netflix Joe Baylor é um policial mal-humorado da polícia de Los Angeles, que está afastado das ruas por seu mau comportamento, enquanto aguarda ser julgado. Até lá, ele é rebaixado e colocado para atender chamadas de emergência. Em um dia tedioso, Joe recebe a ligação de Emily, uma mulher que finge conversar com sua filha na linha, enquanto tenta camuflar um pedido de socorro de seus sequestradores.

O Fio Invisível (2021), Claudia Llosa Diego Araya / Netflix Amanda se muda de casa com sua pequena filha e logo conhecem a nova vizinha, Carola, por quem desenvolvem uma amizade florescente. Mas logo Amanda sente o perigo se aproximar quando o filho de Carola surge. Temendo pela sua segurança e de sua filha, ela precisa se afastar, mas talvez seja tarde demais.