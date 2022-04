5 séries novas da Netflix que deixarão seu humor mais alto que a inflação

As Vidas Secretas da Família Uysal (2022), Onur Saylak

Ali Guler / Netflix

Em uma família disfuncional, o pai, Oktay, é um homem que planeja abandonar sua família para viver como em seus dias de adolescência, quando era punk e rebelde. Sem coragem para sair de casa, ele perambula pelas ruas da cidade à noite, vestido de punk e procurando por outras pessoas que compartilham de seus mesmos gostos. Enquanto isso, sua esposa, Nil, desistiu há anos de sua carreira para cuidar da família. Ela tenta retornar ao mercado de trabalho, mas descobre que é considerada velha demais pelas empresas que receberam seu currículo. Quando conhece uma mulher em um clube noturno, mente que é uma profissional bem-sucedida e divorciada. Elas se tornam amigas e saem para se divertir e paquerar homens. Já o filho mais velho do casal, Ege, que sofre de uma doença mental, faz amizade com uma assistente social, mas mente que seu pai está na prisão e sua mãe mora em um abrigo. Por quanto tempo as mentiras desta família passarão despercebidas?