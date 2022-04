10 melhores originais Netflix para assistir em 2022

Quem vê hoje a grandeza da Netflix hoje, não imagina que há apenas 12 anos, ela migrou do serviço de locação de filmes para streaming. E pensa, menos ainda, que em apenas um ano nesse segmento, se transformou em um fenômeno, com aproximadamente 23 milhões de assinantes apenas em seu país de origem, os Estados Unidos, já contando com um faturamento bilionário. Com aproximadamente 220 milhões de assinaturas por todo o mundo hoje, a Netflix se tornou uma gigante, não apenas do streaming, mas da produção de filmes. É incrível que a empresa tenha lançado seu primeiro filmes em 2015 e, em 2022, tenha centenas de produções originais de vários países do mundo. A Revista Bula traz agora, os principais títulos da produtora, que você não pode perder. Destaques para “Ataque dos Cães”, de 2021, de Jane Campion; “Mães Paralelas”, de 2021, de Pedro Almodóvar; e “Não Olhe Para Cima”, de 2021, de Adam McKay. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion Foto: Divulgação / Netflix A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

Mães Paralelas (2021), Pedro Almodóvar Foto: Divulgação / Netflix Após a fotógrafa profissional Janis conhecer Arturo, um arqueólogo forense, em um ensaio para uma revista, eles voltam a trabalhar juntos na escavação de uma vala comum em uma aldeia. Logo os dois embarcam em um caso apaixonado, embora Arturo seja casado. Janis engravida. Na sala de parto, ela conhece Ana, uma adolescente problemática, cuja gravidez é igualmente acidental. A amizade entre elas continua para além das paredes do hospital e se torna íntima. Tudo muda quando Janis descobre que suas filhas foram trocadas na maternidade.

Não Olhe para Cima (2021), Adam McKay Foto: Divulgação / Netflix Kate Dibiasky, uma estudante de astronomia, e seu professor, dr. Randall Mindy, descobrem um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. A apenas seis meses do impacto, eles precisam chamar atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais.

O Tigre Branco (2021), Ramin Bahrani Foto: Divulgação / Netflix Balram é um jovem ambicioso, que teve a má sorte de nascer em uma casta subalterna em Laxmangarh, na Índia. Para escapar da miséria, ele se muda para Nova Délhi e se candidata à vaga de motorista na mansão do mafioso Cegonha. No cargo, ele busca ganhar a confiança do chefe por meio de seu filho, Ashok, para ascender socialmente. No entanto, após um acidente com vítima fatal, Balram é pressionado para assumir a culpa no lugar da noiva de Ashok, Pinky, o que o lembra qual sua real posição na sociedade.

Tick, Tick… Boom! (2021), Lin-Manuel Miranda Foto: Divulgação / Netflix Perto de seu 30° aniversário, Jonathan Larson tem que servir mesas para se manter, enquanto escreve um musical quase autobiográfico. Preocupado com a possibilidade de ter optado equivocadamente pela carreira artística, ele se sente pressionado pela namorada, que quer afugentar suas pretensões profissionais, e pela melhor amiga, que abandonou o sonho de ser atriz para ter segurança financeira e por medo da Aids, que lança uma sombra sobre os profissionais da arte.

A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe Foto: Divulgação / Netflix A lendária cantora de blues Ma Rainey e sua banda se preparam para a gravação de algumas músicas, supervisionados pelo empresário e o dono da gravadora, ambos brancos e com ideias próprias sobre como ela deveria cantar. O talentoso trompetista Levee tenta polvilhar riffs de jazz em canções conhecidas enquanto cria versões de outras músicas, apesar das objeções da cantora. Ao longo de uma sessão desconfortável de gravação, egos entrarão em conflito, e todos aprenderão que Ma Rainey não chegou ao topo sendo submissa.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Campos Foto: Divulgação / Netflix A história traz diversos eixos familiares no sul de Ohio, na década de 1960. Entre eles, o de Arwin, órfão depois que o pai (um veterano de guerra) se matou e a mãe morreu de câncer. Ele e Charlotte, que também é órfã, vivem como irmãos na casa da avó do jovem. Quando um novo pastor chega à cidade e seduz Charlotte, Arwin descobre que tem a mesma personalidade violenta do pai. Em outro arco, Carl e Sandy formam um casal de seriais killers, que dão carona a jovens rapazes somente para matá-los.

Os 7 de Chicago (2020), Aaron Sorkin Foto: Divulgação / Netflix Após os assassinatos do revolucionário pacífico Martin Luther King Jr. e Bobby Kennedy, que lutaram por direitos civis, um grupo de revolucionários decidiu realizar um protesto pacífico na Convenção Nacional Democrata de 1968, em Chicago. No entanto, após polícia começar a espancar os manifestantes, estes retaliaram jogando garrafas e pedras. Após cinco dias de protestos, o ato resultou em várias prisões. Dentre elas, sete líderes de movimentos foram presos e levados ao tribunal de maneira contraditória sob uma série de acusações, incluindo cruzar fronteiras estaduais para incitar um motim.

Joias Brutas (2019), Benny Safdie e Josh Safdie Foto: Divulgação / Netflix Howard Retner é um joalheiro nova-iorquino profundamente endividado, como todo viciado em apostas, e que acredita que sua próxima jogada irá saldar suas dívidas. Ele está à beira de um divórcio de sua esposa, Dinah, enquanto tem um caso com sua funcionária, Julia. Até que descobre uma pedra de opala negra etíope, na qual compra, na esperança de vendê-la por milhares de dólares para pagar seus débitos. Quando o supersticioso jogador de basquete, Kevin Garnett, pede a pedra emprestada para ganhar a final da liga, Retner aceita, na esperança de que ele vá comprá-la. O problema é que Garnett não devolve a pedra como combinado. Retner inicia uma angustiante busca pela opala, enquanto foge de seus credores furiosos.