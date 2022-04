7 séries para relaxar a semana inteira

The Politician (2019), Ian Brennan e Brad Falchuk

Desde que se entende por gente, Payton Hobart quer ser presidente dos Estados Unidos. Mas, antes, ele precisa conseguir ser presidente do corpo docente do colégio de ensino médio Saint Sebastian. Na entrevista para Harvard, é perguntado sobre suas paixões e ambições fora seu objetivo político, mas acaba sem resposta. A reação o leva a ficar na fila de espera da universidade de seus sonhos. Enquanto isso, ele tem de disputar a presidência do colégio com o atlético, popular e bonito, River, que conquista facilmente seus colegas de escola com seu carisma e personalidade.