7 filmes perturbadores na Netflix que farão você se contorcer no sofá abraçando a almofada

Se eu puder dar uma dica aos meus amigos leitores, eu digo para não assistir estes filmes sozinho. Porque, uma vez que você der o play, você não vai mais se sentir tão sozinho assim. Não se preocupe se passar por um espelho e achar que viu um vulto. Ou sentir que está sendo observado enquanto lava a louça. Não precisa ficar ansioso se ver o sofá se afundando do seu lado, enquanto está com a televisão ligada, ou se ouvir rangidos de portas se movendo quando todas as janelas estão fechadas e você saber que não pode ser por conta do vento. Está tudo bem, pode acreditar (insira aqui um sorriso de canto de boca). Nesta lista, alguns filmes que vão te deixar com medo e paranoico. Destaques para “À Espreita do Mal”, de 2019, de Adam Randall; “Um Lugar Silencioso”, de 2018, de John Krasinski; e “Jogo Perigoso”, de 2017, de John Flanagan. Os títulos disponíveis na Netflix estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

À Espreita do Mal (2019), Adam Randall Um menino de 12 anos desaparece após ser visto pela última vez andando de bicicleta. Ele se torna mais um na lista de outras crianças que sumiram em uma pequena cidade, onde o detetive Greg Harper tenta juntar pistas antes que haja mais casos. Em casa, o detetive enfrenta outro problema: sua esposa, Jackie, o traiu recentemente. Nesta atmosfera tensa, coisas estranhas começam a acontecer, como Greg ficar trancado em um armário enquanto resgata o hamster da família ou os talheres desaparecerem das gavetas da cozinha.

Um Lugar Silencioso (2018), John Krasinski Em um mundo pós-apocalíptico, uma família tem que viver em completo silêncio para evitar ser devorada por monstros que caçam por meio do som. A família se comunica por linguagem de sinais e encontra maneiras engenhosas de ludibriar as criaturas demoníacas cegas com o objetivo de permanecer viva. O problema é que logo eles terão de enfrentar um desafio: a mãe está grávida de um bebê prestes a nascer.

Jogo Perigoso (2017), Mike Flanagan Durante as férias em uma casa remota, o advogado de sucesso Gerald algema sua esposa, Jessie, na cabeceira da cama em um momento íntimo do casal. Ela não se sente confortável e pede para que o marido retire as algemas, mas Gerald está animado e se nega. No entanto, antes que qualquer coisa aconteça, ele sofre um ataque cardíaco e cai morto em cima dela. Ao empurrar o corpo, Jessie fica aterrorizada com a situação. Distante demais para que qualquer pessoa escute seus gritos de socorro, ela continua algemada à cama. No entanto, a noite irá trazer sustos ainda muito maiores.

Veronica: Jogo Sobrenatural (2017), Paco Plaza Em Madrid, 1991, alunos de uma escola católica saem ao pátio para assistir um eclipse solar. Em vez de se juntar a eles, Veronica e dois amigos escapam para o porão do colégio para usar um tabuleiro de Ouija. Eles tentam invocar o pai morto de Veronica, mas o plano não dá certo. Mais tarde, na casa da adolescente, eventos paranormais indicam que o grupo liberou um espírito maligno que agora atormenta Veronica e sua família.

Corrente do Mal (2014), David Robert Mitchell Após uma noite de sexo, a jovem Jay, de 19 anos, passa a ter visões e se sentir perseguida por uma entidade maligna. A única maneira de se livrar do espírito é fazendo sexo com outra pessoa e passando a maldição adiante. Mas nem tudo é tão simples quanto parece e Jay e seus amigos precisam escapar a qualquer custo para evitar que horrores aconteçam.

Doce Vingança (2010), Steven R. Monroe Jennifer deixa sua casa em Nova York para se isolar em um chalé à beira de um lago para escrever seu primeiro romance. Enquanto está lá, a cabana é invadida por criminosos que a submetem a uma série prolongada de ataques sexuais violentos. Jennifer sobrevive e arquiteta uma vingança brutal contra seus agressores.