50 mentiras que todo mundo já contou ou ouviu em algum momento da vida

Dia 1º de abril é o Dia da Mentira. Sabe como esse dia foi criado? O tio do governador de São Paulo, João Dória, Antônio Agripino da Costa Neto decidiu fazer uma pegadinha com alguns clientes de sua loja de roupas na Zona Leste da capital paulista. Em uma propaganda veiculada em rádios de todo país, no dia 31 de março de 1958, ele prometeu 70% de desconto em todas as peças de seu estabelecimento no dia seguinte. Na ocasião, as etiquetas constavam exatamente o valor que as peças eram vendidas anteriormente. No entanto, descreviam o valor original 70% maior. Muitos clientes acreditaram e a loja teve absoluto sucesso de vendas. A data virou uma grande piada nacional e acabou sendo adotada internacionalmente. O fato curioso é que essa não é a única data criada pela família. O pai de João Dória, que também se chamava João, criou o Dia dos Namorados para alavancar as vendas de sua própria loja, em junho de 1949. Se você chegou até aqui e acreditou nessa história, parabéns! Você acabou de ser pego em uma pegadinha de 1º de abril.

— estou bem;

— já estou quase chegando;

— claro, vamos marcar de sair;

— essa roupa vai ficar ótima em você;

— gozei;

— tenho pós-graduação;

— prometo que não vai doer;

— te pago na semana que vem;

— não tem nada acontecendo entre eu e elx, é coisa da sua cabeça;

— não vou me apaixonar;

— Deus quis assim;

— se você trabalhar enquanto os outros descansam, ficará rico;

— essa empresa se preocupa com o bem-estar dos funcionários;

— eu não estava olhando para aquela mulher/homem;

— minha/meu ex-namoradx era loucx;

— o estado é laico;

— a justiça tarda, mas não falha;

— esse é apenas o salário inicial;

— eu não me lembro do que fiz quando estava bêbado;

— teu segredo está a salvo comigo;

— segunda eu começo o regime;

— ano que vem será melhor;

— me perdoe, prometo que irei mudar;

— na volta eu compro;

— semestre que vem eu vou estudar mais;

— sinta-se em casa;

— não vá agora, está cedo;

— meu maior defeito é ser perfeccionista;

— vou beber só um pouquinho

— não vou poder ir na sua festa, vou estar de plantão no trabalho;

— não vim para fazer a velha política, serei um prefeito/governador/presidente honesto!

— se você olhar meu celular, não vai encontrar nada comprometedor;

— odeio gente falsa;

— se sou rico é porque mereci;

— pessoas bonitas são burras;

— homens não são fofoqueiros como as mulheres;

— se você não casar e ter filhos, jamais se sentirá completx;

— não te liguei, porque estava ocupadx;

— o problema não é você, sou eu;

– não vamos terminar, apenas dar um tempo;

— você precisa estudar para ser alguém na vida;

— Deus ajuda quem cedo madruga;

— quando crescer, poderá ser o que quiser;

— trabalhe com o que gosta e jamais terá de trabalhar um dia de sua vida;

— não vou faltar nenhum dia de academia nesta semana;

— estou aqui sempre que precisar;

— não é plástica, é natural;

— não posso ir, estou doente;

— um raio não cai duas vezes no mesmo lugar;

— vou cortar o açúcar da minha alimentação.