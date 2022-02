11 ótimos filmes na Netflix para esquecer os problemas, desligar o cérebro e aproveitar o feriado

Se tudo que você quer é gastar seu feriado em casa, jogado no sofá e de frente para a televisão, desmarque os compromissos e se dê ao luxo de ficar de pijama o dia inteiro. Faça uma comida fácil ou peça no aplicativo. Enfim, não se dedique a nenhuma atividade que gaste demais suas energias. Simplesmente curta seu dia de preguiça! Afinal, logo o feriado acaba e você terá de retornar à correria normal dos dias. A Revista Bula traz algumas indicações de filmes disponíveis na Netflix que vão deixar seu dia muito mais leve e divertido. Entre as produções, “Amor com Fetiche”, de 2022, de Hyeon-jin Park; “Um Banho de Vida”, de 2019, de Gilles Lellouche; e “Homem-Aranha no Aranhaverso”, de 2018, de Bob Persichetti e Peter Ramsey. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Amor com Fetiche (2022), Hyeon-jin Park O filme trata de um romance picante e nada convencional entre dois colegas de trabalho. O casal assina um acordo contratual que prevê prazer em consenso, brincadeiras eróticas e dor. Tudo começa quando Ji Woo recebe no escritório uma encomenda que acaba revelando aos seus colegas seus fetiches sexuais. Ji Hoo, então, propõe um contrato que inicia um caso romântico atrevido e recheado de fantasias de escravo e mestre.

Um Banho de Vida (2019), Gilles Lellouche Bertrand, um pai de família desempregado, sofre de depressão. Depois de um tratamento ineficaz, ele começa a frequentar a piscina de seu bairro e se junta à equipe masculina de nado sincronizado. Durante os treinos, os atletas amadores compartilham suas frustrações e alegrias, tornando-se grandes amigos. Sob o comando da ex-atleta olímpica Delphine, eles decidem participar de um campeonato mundial.

Homem-Aranha no Aranhaverso (2018), Bob Persichetti e Peter Ramsey Miles Morales é um adolescente de 14 anos, que está matriculado em um internato de elite em Nova York, mas prefere o convívio com seus amigos do Brooklyn. Após ser mordido por uma aranha radioativa, Miles sente mudanças estranhas em seu corpo. Ao refazer seus passos até um laboratório subterrâneo, Miles encontra Peter Parker lutando contra o chefe do crime, Kingpin. O vilão quer abrir um buraco no espaço-tempo para destruir Nova York. Após Miles e Peter encontrar outras quatro pessoas metade aranha, eles entendem que precisam trabalhar em equipe para derrotar Kingpin e retornar para seus universos.

Minha Obra-Prima (2018), Gastón Duprat Arturo é agente de seu amigo e pintor, Renzo, há muitos anos. Devido à falta de compromisso do artista em cumprir sua agenda, a completa ausência de habilidade social e seu conservadorismo, que lhe impede de produzir quadros vendáveis há mais de dez anos, Arturo cogita a possibilidade de deixar Renzo. Após o pintor sofrer um acidente e ficar depressivo, propõe que o amigo venda seus quadros por valores ínfimos. Arturo fará uma proposta pouco ética para que o amigo consiga vender as suas obras.

Sandy Wexler (2017), Steven Brill Sandy Wexler é um agente de talentos para pessoas que precisam de um impulso para suas carreiras. Ele agencia uma tropa sombria de artistas, formada por um saltador que nunca completa seu número, um comediante que não sabe contar piadas, um ventríloquo grosseiro, uma atriz e um contorcionista. O problema de Wexler é que ele é inepto, socialmente desajeitado e uma pessoa desagradável. Quando ele descobre Courtney Clarke cantando em uma peça infantil, ele se impressiona. Ela é linda e tem uma voz notável. De alguma forma, ele consegue alavancá-la para o estrelato, mas acaba se apaixonando por sua cliente talentosa.

Toilet (2017), Shree Narayan Singh Após se casar com um homem de outra aldeia, uma jovem vai morar com a família do marido e descobre que eles não possuem banheiro em casa. Na comunidade, as mulheres se levantam de madrugada para usarem os campos para aliviarem suas necessidades fisiológicas. As famílias da aldeia acreditam firmemente que não é nada higiênico ter uma toalete dentro de casa. Então, ela decide deixar o homem no primeiro dia de seu casamento, mas ele se propõe a reconquistá-la, mesmo que isso signifique renunciar ao posicionamento sobre banheiros.

Barakah com Barakah (2016), Mahmoud Sabbagh Neste filme, um funcionário de aeroporto, que também trabalha como ator de teatro, se apaixona por uma jovem influencer na internet e que também atende na loja de sua mãe. Ele, de origem humilde, enquanto ela, foi adotada por um casal de classe alta. Eles terão de lutar contra as convenções sociais de seu país, a Arábia Saudita, para poderem ficar juntos.

Não Sei se Corto os Pulsos ou se Deixo Eles Crescerem (2013), Manolo Caro Os casais Lucas e Julia e Aaron e Nora são vizinhos de apartamento. No mesmo prédio também vive a viajada e aventureira Lola. Com a chegada de um novo inquilino, o jogador de futebol Felix, todos decidem se unir para um jantar de boas-vindas. Durante a ocasião, os casais começam a expor problemas de seus relacionamentos e fazem revelações que mudarão para sempre o convívio entre eles.

OMG: Oh My God! (2012), Umesh Shukla Kanji Kalji Mehta é dono de uma loja de ídolos hindus em Mumbai, embora seja ateu. Quando um terremoto atinge a cidade e sua loja é a única destruída, ele descobre que a seguradora não cobre por danos classificados como “ato de Deus”. Sem saber o que fazer, Kanji abre um processo contra o Todo Poderoso.