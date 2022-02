12 filmes preciosos na Netflix que são diamantes para o cérebro

A cultura é uma fonte inesgotável de aprendizado. E não apenas o cérebro, mas o resto do corpo também precisa dela para viver, por sua alta capacidade de promover alívio para a alma diante dos estresses e problemas cotidianos. A cultura é capaz de abastecer nossa vida com conhecimentos importantíssimos sobre as relações humanas, a história do mundo, a geografia, os problemas sociais, políticos, econômicos e ambientais. Você pode encontrar informações sobre tudo isso nos livros, nas músicas, no teatro, nos filmes. Por isso, a Revista Bula indica agora 12 produções cinematográficas enriquecedores, disponíveis no catálogo da Netflix. Destaques para “A Filha Perdida”, de 2021, de Maggie Gyllenhaal; “Ataque dos Cães”, de 2021, de Jane Campion; e “7 Prisioneiros”, de 2021, de Alexandre Moratto. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Filha Perdida (2021), Maggie Gyllenhaal Leda é uma acadêmica de férias em uma pequena cidade costeira na Grécia. Em um dia na praia, ela observa uma família brigando nas proximidades. Leda se vê obcecada por Nina, uma jovem mãe que tem dificuldades para controlar sua filha. Quando a criança desaparece, Leda encontra a menina e a devolve à família. A partir de então, ela passa a ter flashbacks de suas filhas e a ser assombrada por lembranças dolorosas de seu próprio passado.

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

7 Prisioneiros (2021), Alexandre Moratto Um grupo de homens do interior se mudam para São Paulo e acabam prisioneiros em um ferro-velho, obrigados a trabalhar para saldar dívidas exorbitantes. Entre eles, Matheus que estava em busca de emprego e agora vive em situação análoga à escravidão, submetido à miséria e violência pelo patrão, Luca. O homem promete que quanto mais eles trabalharem, mais próximos estarão de sua liberdade. Para tentar escapar de sua situação, Matheus acaba entrando em uma incômoda parceria com o chefe.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Campos A história traz diversos eixos familiares no sul de Ohio, na década de 1960. Entre eles, o de Arwin, órfão depois que o pai (um veterano de guerra) se matou e a mãe morreu de câncer. Ele e Charlotte, que também é órfã, vivem como irmãos na casa da avó do jovem. Quando um novo pastor chega à cidade e seduz Charlotte, Arwin descobre que tem a mesma personalidade violenta do pai. Em outro arco, Carl e Sandy formam um casal de seriais killers, que dão carona a jovens rapazes somente para matá-los.

Os 7 de Chicago (2020), Aaron Sorkin Após os assassinatos do revolucionário pacífico Martin Luther King Jr. e Bobby Kennedy, que lutaram por direitos civis, um grupo de revolucionários decidiu realizar um protesto pacífico na Convenção Nacional Democrata de 1968, em Chicago. No entanto, após polícia começar a espancar os manifestantes, estes retaliaram jogando garrafas e pedras. Após cinco dias de protestos, o ato resultou em várias prisões. Dentre elas, sete líderes de movimentos foram presos e levados ao tribunal de maneira contraditória sob uma série de acusações, incluindo cruzar fronteiras estaduais para incitar um motim.

A Sun (2019), Mong-Hong Chung Wen é pai de dois filhos. Seu filho mais novo, Ho, é a ovelha negra da família, um jovem violento mandado para um centro de detenção juvenil por agressão e que engravida a namorada adolescente. O mais velho, Hao, está prestes a entrar na faculdade de medicina e é o orgulho dos pais. No entanto, as perspectivas são alteradas, quando uma tragédia desestrutura completamente os planos e expectativas da família.

Joias Brutas (2019), Benny Safdie e Josh Safdie Howard Retner é um joalheiro nova-iorquino profundamente endividado, como todo viciado em apostas, e que acredita que sua próxima jogada irá saldar suas dívidas. Ele está à beira de um divórcio de sua esposa, Dinah, enquanto tem um caso com sua funcionária, Julia. Até que descobre uma pedra de opala negra etíope, na qual compra, na esperança de vendê-la por milhares de dólares para pagar seus débitos. Quando o supersticioso jogador de basquete, Kevin Garnett, pede a pedra emprestada para ganhar a final da liga, Retner aceita, na esperança de que ele vá comprá-la. O problema é que Garnett não devolve a pedra como combinado. Retner inicia uma angustiante busca pela opala, enquanto foge de seus credores furiosos.

O Irlandês (2019), Martin Scorsese Na Pensilvânia, no ano de 1956, Frank Sheeran é um veterano de guerra de origem irlandesa que trabalha como motorista de caminhão e acidentalmente conhece o mafioso Russell Bufalino. Após realizar alguns serviços ilegais para Bufalino, Frank se torna seu homem de confiança. Então, Bufalino envia Frank para Chicago com a tarefa trabalhar como guarda-costas de Jimmy Hoffa, um poderoso líder sindical relacionado ao crime organizado. Frank mantém uma amizade íntima por quase 20 anos com Hoffa, que desaparece em 1975.

A Balada de Buster Scruggs (2018), Ethan Coen e Joel Coen Uma antologia que reúne seis contos do Velho Oeste. No primeiro episódio, Buster Scruggs é um pistoleiro cantor. No segundo, um ladrão de bancos é foragido da justiça e tenta escapar da forca. No terceiro, um empresário e um artista viajam pela cidade trocando poesias por moedas. No quarto, um idoso solitário desenvolve um método de encontrar ouro. No penúltimo conto, Alice perde o irmão e se apaixona pelo vaqueiro Billy. O último é sobre um grupo que filosofa sobre a vida enquanto viaja em uma carruagem.

O Vazio de Domingo (2018), Ramón Salazar Ao dar uma festa, Anabel reconhece entre as funcionárias do buffet a filha que abandonou há mais de 30 anos, Chiara. Ela havia usado o trabalho para se aproximar propositalmente da mãe, a quem não via desde os 8 anos de idade. Quando Anabel conta à sua família sobre o aparecimento de Chiara, todos acreditam que há interesses financeiros. No entanto, a filha assina um contrato em que abre mão de todos os seus direitos e pede à Anabel que passe dez dias com ela. Anabel aceita e é levada para a casa onde a filha viveu sua infância, em uma comunidade remota na França. O convívio permitirá que as duas se conheçam e deem um desfecho para sua relação interrompida.

First They Killed My Father (2017), Angelina Jolie No Camboja, em 1975, Loung tem apenas 5 anos quando o Khmer Vermelho toma controle da capital, Phnon Penh. Loung e sua família são obrigados a abandonarem seus pertences e seguirem para um acampamento de trabalhos forçados. Durante dois anos, a família é exposta aos horrores da fome e da brutalidade. Loung é treinada para atirar com metralhadora AK-47, plantar fileiras de minas terrestres e cravar lanças de madeira em inimigos vietnamitas.