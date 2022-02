7 filmes premiados e hipnotizantes para assistir na Netflix

Com um dos mais completos acervos de filmes da internet, a Netflix tem razão de ser uma das plataformas mais famosas do país. Você pode encontrar todo tipo de filme nas mais variadas sessões. As produções estão divididas por gênero, mas você também pode encontrar seu estilo favorito de filme usando palavras-chave, como “inspiradores” ou “tudo pode acontecer”. Pode até parecer complicado encontrar alguns títulos, devido à enorme quantidade deles. Algumas pedras preciosas necessitam serem escavadas de tão bem escondidas. Mas a Revista Bula te auxilia agora a encontrar produções premiadas e hipnotizantes disponíveis no catálogo. Entre elas, “Viagem ao Topo da Terra”, de 2021, e Patrick Imbert; “Mank”, de 2020, de David Fincher; e “Dunkirk”, de 2017, de Christopher Nolan. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Viagem ao Topo da Terra (2021), Patrick Imbert Fukamachi é um repórter fotográfico que, após décadas obcecado em encontrar um alpinista chamado Habu, o encontra no Nepal. Já idoso e recluso, o escalador afirma ter encontrado uma câmera que pertenceu a George Mallory, um alpinista que tentou escalar o Everest em 1953, mas desapareceu. Conforme os dois se conectam, Fukamachi descobre que o desprezo de Habu por seus adversários de esporte, além de uma vida marcada pela tragédia pessoal, o tornou retraído e isolado. Mas os dois têm mais em comum que o fotógrafo imaginava.

Mank (2020), David Fincher Em uma linha não cronológica, o filme narra os diversos acontecimentos que levaram à concretização de um dos filmes mais aclamados e conhecidos de todos os tempos, “Cidadão Kane”. Acompanhamos o período em que o roteirista Herman J. Mankiewicz, vulgo Mank, vive em um rancho nos arredores de Los Angeles. Ele passa seus dias trabalhando no roteiro de “Cidadão Kane” enquanto luta contra o alcoolismo. O filme havia sido encomendado por Orson Welles em um acordo que incluía um prazo de 90 dias para a conclusão do script e vetava qualquer crédito a Mank.

Dunkirk (2017), Christopher Nolan O filme se passa na Segunda Guerra Mundial e narra três histórias. Uma delas é a de Tommy, um jovem soldado que sobrevive a uma emboscada alemã, mas fica ilhado em Dunkirk com outros milhares de soldados. Suas inúmeras tentativas de fuga são frustradas por ataques de bombardeiros da Luftwaffe. Em outra, o marinheiro Dawson se une a centenas de civis que possuem barcos em uma tentativa desesperada de resgatar os soldados presos na praia. Na terceira, Farrier é um piloto de caça com a missão de destroçar bombardeiros alemães que atacam Dunkirk. No entanto, um imprevisto acontece e seu combustível acaba no ar.

Handia (2017), Aitor Arregi e Jon Garaño O filme se ambienta no norte da Espanha, em 1843. Quando o jovem Martin volta para casa da guerra, aleijado e derrotado, se surpreende ao ver seu irmão mais novo, Joaquin, extremamente alto em razão do gigantismo. Para sustentar a família, os dois embarcam em uma aventura para transformar Joaquin em um gigante de circo, apresentando-o em praças e teatros de toda a Europa. Mas eles logo aprendem que o show business é um mundo de desafios, mentiras e traição.

A Travessia (2015), Robert Zemeckis Guiado pelo seu mentor, Papa Rudy, e auxiliado por um grupo de recrutas improváveis, o francês equilibrista Philippe Petit deseja realizar seu sonho de andar em uma corda bamba no alto do World Trade Center. Com algumas conquistas incríveis em seu currículo, como equilibrar-se em um fio no topo da Catedral de Notre-Dame, e algumas capas de jornais, Petit e seus amigos terão de enfrentar burocracias, alguns guardas e desentendimentos entre si para conceber o grande feito.

O Regresso (2015), Alejandro G. Iñárritu Na fronteira americana, durante o início do século 19, o caçador Hugh Glass guia uma expedição de captura de peles, liderada pelo Capitão Andrew Henry. Depois de testemunhar o assassinato de grande parte de seu grupo por indígenas, Glass se vê brutalmente atacado por um urso enquanto explorava a floresta. Abandonado para morrer por seus companheiros remanescentes, Glass luta para sobreviver e se vingar.