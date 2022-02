Antes de começar seu blog, aprenda a escrever!

Todo mundo escreve poemas, mas poucos se atrevem a produzir ensaios jornalísticos. Isso é um erro, gente. A narrativa de não-ficção pode até render algum dinheiro, mas não se conhece uma única pessoa que tenha ganhado grana com poesia.

“Edileusa, meu amor, recebi o salário do mês e comprei dois poemas. O meu é o épico, mas o romântico é todo seu, minha princesa…”

Não rola, né?

Talvez Homero tenha conseguido uns trocos com “Ilíada” e “Odisseia”, mas ele era uma espécie de Marvel da Grécia Antiga, então não conta.

Por outro lado, o ensaio jornalístico revelou muitos bons escritores como Gay Talese, Truman Capote, Tom Wolfe, Hunter S. Thompson e E. B. White, notável cronista e humorista da primeira fase da revista “New Yorker”. White foi a inspiração para que o escritor e professor William Zinsser fizesse o livro “Como Escrever Bem — O Clássico Manual Americano de Escrita Jornalística de não Ficção”, que acaba de chegar ao Brasil pela editora Fósforo.

O livro traz dicas simples, precisas e objetivas para construir uma narrativa, evitar excessos, fugir aos clichês e, mais importante, encontrar a sua voz enquanto autor. Zinsser nasceu em Nova York e deu aulas na Columbia e em Yale. O livro dele é um apanhado de técnicas jornalísticas expostas num texto direto e fluente, como deve ser. Antes de começar seu novo blog ou newsletter, leia “Como Escrever Bem”. Os leitores agradecerão.

E agora uma coisa completamente diferente: “As Mais Loucas Aventuras de Mickey” é um gibizão luxuoso da Panini feito pela divisão francesa da Disney. Dois artistas contemporâneos encontraram uma revista perdida do Mickey, publicada originalmente em 1969. Eles resgataram a obra e restauraram 44 pranchas originais, embora com algumas lacunas que não comprometem a narrativa. Mas é claro que isso tudo é ficção, gente.

A HQ foi criada no ano passado. Lewis Trondheim (texto) e Keramidas (arte) inventaram a história da “revista perdida” para criar uma charmosa HQ de apelo nostálgico, saborosa como um chiclete Ping-Pong.

Última dica: vale a pena dar uma espiada na animação “Star Trek: Lower Decks”, da Paramount+. Criada por Mike McMaham, que trabalhou como roteirista em “South Park” e “Ricky and Morty”. A série acompanha o dia a dia de quatro funcionários subalternos da USS Cerritos, uma das piores naves da Federação.

As duas temporadas disponíveis no streaming trazem uma mix de ficção científica e humor com muitas referências à série clássica e, principalmente, à “Next Generation”.

“Lower Decks” meio que redime a marca “Star Trek”, depois da lamentável “Star Trek: Picard” e da patética “Star Trek: Discovery”.

That’s all, folks. Tem mais dicas no próximo diário.