10 séries novas na Netflix mais viciantes do que café e chocolate

Tem hora que a gente acha que já assistiu de tudo. Parece que as opções se esgotaram e que já não há mais nada para ver. A Revista Bula prova que essa impressão está muito errada! A Netflix ainda tem muito a oferecer para seus assinantes e aqui damos uma bandeja com várias opções de novas séries para você que está em busca de algo diferente para incluir na sua rotina e viciar mais que chocolate. Com esses títulos novos e pouco conhecidos, mas bem-avaliados no IMDb, você vai garantir companhia nas horas livres por um bom tempo. Destaques para “Amor Para Recomeçar”, de 2022, de Hadi El Bagoury; “All of Us Are Dead”, de 2022, de J.Q. Lee e Kim Nam-Soo; e “Aqueles Olhos Negros”, de 2022, de Siddarth Sengupta. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Amor Para Recomeçar (2022), Hadi El Bagoury Ola é uma dona de casa em tempo integral, que deixou o emprego para cuidar de sua família. Ela se esforça constantemente para que tudo pareça perfeito em sua vida, quando a realidade é bem diferente. Tudo desmorona quando seu marido anuncia que quer o divórcio. Forçada a aceitar essa mudança vital, Ola, que ganha a guarda dos filhos, deve encontrar uma forma de sustentar a casa, enquanto tenta se reencontrar.

All of Us Are Dead (2022), J.Q. Lee e Kim Nam-Soo A estudante Kim Hyeon-ju descobre um rato no laboratório de ciências, que foi testado pelo misterioso e distante professor Lee Byeong-chan. Quando ela leva uma mordida do animal, o relógio começa a correr para a escola secundária onde estuda. Logo a praga se espalha, alunos e professores são rapidamente infectados e todos sucumbem à horda.

Aqueles Olhos Negros (2022), Siddharth Sengupta Desde criança, Pruva, filha de um poderoso político, é obcecada por Vikrant, um rapaz de família trabalhadora. Com o passar do tempo, eles perdem o contato. Décadas mais tarde, Vikrant está noivo e aguarda uma oferta de emprego como engenheiro. No entanto, quando o destino faz com que ele e Pruva se reencontrem, ela insiste para que ele seja seu guarda-costas. A oferta de salário é boa, mas a intenção de Pruva é seduzi-lo. Quando a noiva de Vikrant descobre das intenções da moça, ele tenta deixar o emprego para o desgosto de seu pai. Porém, Vikrant presencia um crime que irá forçá-lo a manter o vínculo com a poderosa família de Pruva.

A Vizinha da Mulher na Janela (2022), Hugh Davidson e Larry Dorf Para a solitária Anna, todos os dias são iguais. Ela se senta na janela com uma taça de vinho e assiste a vida passar. Até que um dia, um homem bonito e interessante se muda para a casa vizinha e dá à Anna um novo ânimo. Ela passa a observá-lo de sua janela diariamente. Até que um dia, Anna testemunha um homicídio. No entanto, seu passado obscuro, seus problemas psicológicos e sua rotina de remédios a tornam uma pessoa pouco crível para a polícia. Então, ela deve solucionar o mistério por conta própria.

Inventando Anna (2022), Shonda Rhimes Em 2017, O Ministério Público de Manhattan acusa Anna Sorokin, também conhecida como Anna Delvey, de furtos e roubos. Há um pequeno artigo sobre sua prisão no “Post”, mas a história pessoal de Anna Delvey passa despercebida. Até que a jornalista Vivian Kent decide ir a fundo e investigar a vida da jovem russa, que se fingiu de herdeira alemã para viver uma rotina de luxo em Nova York, bancada por pessoas que caíram em seus golpes.

Juanpis González — A Série (2022), Carlos Mario Urrea e Rodrigo Triana Juanpis González é o herdeiro mais rico e mimado da Colômbia. Futuro sucessor na chefia da empresa da família, Juanpis estraga tudo quando se mete em uma briga em uma boate e é filmado desafiando policiais e dizendo: “Você sabe com quem está falando?”. Quando o vídeo se espalha pelas redes sociais, seu futuro na companhia está em risco. Juanpis deve contratar um consultor para conseguir limpar sua imagem na internet.

Murderville (2022), Krister Johnson Terry Seatle é um detetive de polícia que deve solucionar um caso a cada episódio. A chefe da delegacia, que também é ex-mulher de Terry, acredita que ele não consegue se apegar a nenhum parceiro, então designa um “estagiário” para cada crime que Terry deve desvendar. Na verdade, os estagiários são celebridades que interpretam a si mesmas e sem roteiro. Eles não têm a menor ideia do que devem fazer, mas ao final de cada caso, precisam adivinhar o assassino.

Bulgasal: Almas Imortais (2021), Seunghun Ham e Haeju Kim Há 600 anos, uma aldeia é condenada a perambular em meio a monstros. Diante da desgraça de seu povo, uma grávida tira a própria vida, mas dá à luz a um menino, que acaba amaldiçoado pela criatura mitológica e imortal, Bulgasal. Anos depois de viver como um pária de seu povo, o menino é encontrado pelo general Goryeo Dan Geuk, que o adota e o nomeia de Hwal, que significa “renascido”. Ele o treina tão bem para o combate, que, quando adulto, Hwal se torna o guerreiro mais temido e que destruiu todos os monstros, com exceção de Bulgasal. Ainda atormentado por seu passado, Hwal promete destruir Bulgasal de uma vez por todas e se livrar da maldição.