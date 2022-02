6 vinhos extraordinários que custam até 45 reais

A Revista Bula fez uma seleção de seis vinhos com notas superiores a 4 estrelas, com custo médio de R$ 45,00. Todos os selecionados podem ser comprados pela internet ou em lojas especializadas e supermercados. Na lista, exemplares portugueses, franceses, chilenos e brasileiros, para todos os gostos: do verde, de Portugal, ao rosé brasileiro produzido no Vale Trentino, no Rio Grande do Sul. Do blend, levemente adocicado, de Bordeuax, na França, ao carménère com uvas das lendárias vinhas de Bouchon, no Chile.

Cour de Mandelotte Red Medium-Sweet Suave Para os entusiastas de mais doces, este exemplar é o ideal. Elaborado a partir de uvas cultivadas na margem direita do rio Garona, uma das principais áreas vitivinícolas de Bordeaux, na França, apresenta doçura marcante e aromas intensos de amoras e groselhas maduras. Harmoniza com mousse de chocolate, queijo gorgonzola, espaguete à bolonhesa e carré de cordeiro.

Casa Perini Solidário Rosé

Aurora Reserva Merlot Fabricado em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, este Merlot é um dos melhores exemplares da maior vinícola do Brasil, a Aurora. É elegante e agradável, com aromas frutados que lembram frutas vermelhas. É ideal para acompanhar bacalhau, carnes grelhadas, massas com molho pesto e queijos semiduros.

Foye Reserva Carménère De cor rubi intenso, proporciona um delicioso aroma de frutas vermelhas com notas relevantes de pimenta preta. A degustação oferece sabor frutado, saboroso e com taninos macios, porém, maduros e marcantes. Ideal para acompanhar comidas apimentadas e com molhos condimentados, queijos brancos, carnes vermelhas grelhadas, lasanha quatro queijos e pizzas.

Aurora Colheita Tardia Elaborado com uvas da variedade Malvasia Bianca colhidas maduras, no outono, com uma concentração de açúcar superior. Apresenta coloração amarelo-ouro, aromas de nozes, castanhas, flores brancas e mel. No paladar é suave e aveludado. Harmoniza com sobremesas como fondue de chocolate, tiramisú e suflê de baunilha. Também queijos de mofo azul, como roquefort e gorgonzola.