10 animes hipnotizantes na Netflix para ver antes de morrer

Se você adora animações e passa o dia em busca de bons títulos no streaming, a Revista Bula facilita sua vida e te dá uma listona com dez animes imperdíveis que você não pode mais adiar. Coloque essas produções na sua listinha do que ver e não perca mais tempo. Com essas obras arrasadoras suas horas de entretenimento, lazer e enriquecimento culturais não serão gastas à toa. Entre os títulos, “The Witcher: Lenda do Lobo”, de 2021, de Kwang II Han; “Olhos de Gato”, de 2020, de Mari Okada; e “Palavras que Borbulham como Refrigerante”, de 2020, de Kyohei Ishiguro. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

The Witcher: Lenda do Lobo (2021), Kwang Il Han O filme explora a história de Vesemir, mentor de Geralt de Rivia, um poderoso bruxo caçador de recompensas. O roteiro visita a infância empobrecida de Vesemir e, posteriormente, o momento em que ele se torna um Witcher e passa a combater monstros por dinheiro e glória. No entanto, em uma batalha épica, grande parte dos Witchers são massacrados por criaturas sob a liderança de Tetra. Com isso, Vesemir sente que os novos recrutas necessitam de sua proteção e se torna o guardião dessas crianças.

Olhos de Gato (2020), Mari Okada Abandonada por sua mãe quando muito pequena, Myio não deixa ninguém perceber o quanto isso a afeta por dentro. Apenas quando está sozinha se permite chorar. Apaixonada pelo colega Hinode, ele sequer parece notá-la. Então ela conhece um vendedor de máscaras que pode ajudá-la a se transformar em um gato. Myio acredita que essa é uma ótima oportunidade de chamar atenção de Hinode. O rapaz imediatamente se apaixona pela gata e cuida dela o tempo inteiro.

Palavras que Borbulham como Refrigerante (2020), Kyohei Ishiguro Cherry, um estudante japonês do ensino médio, tem como hobby a escrita, mas é péssimo em se comunicar com os outros. Enquanto isso, uma garota chamada Smile também tem vergonha de conversar com as pessoas por conta de um aparelho que tem em seus dentes. No entanto, suas vidas viram de cabeça para baixo quando se encontram pela primeira vez em um shopping. O romance floresce por meio da música, vídeos e poemas.

A Voz do Silêncio (2016), Naoko Yamada Shoko Nishimiya é uma menina surda que acaba de ingressar em uma nova escola. Quando as outras crianças percebem que ela é um pouco diferente, passam a praticar bullying e a isolar, liderados por Shoya Ishida. Quando as crueldades passam dos limites, Shoko se vê forçada a mudar de escola. Ao notarem que a partida foi ocasionada pelas maldades, os colegas passam a culpar Shoya por atormentar a menina e o condenam ao ostracismo. Seis anos depois, ele decide procurar a vítima para se redimir.

Big Fish e Begonia (2016), Xuan Liang e Chun Zhang Em uma realidade paralela em que os seres mágicos controlam o tempo, as marés e até mesmo as estações, Chun é um espírito adolescente que decide explorar o mundo humano. Ela chega na forma de um golfinho, que se prende em uma rede de pesca e é resgatada por um menino. No incidente, seu salvador cai no mar, se afoga e morre. Comovida com tamanha bondade, ela decide devolver a vida ao garoto que morreu, que retornará ao mundo como um golfinho. No entanto, o feito requer que um só viva enquanto o outro também estiver vivo.

As Memórias de Marnie (2014), James Simone e Hiromasa Yonebayashi Anna é uma adolescente órfã de 12 anos, que sofre de asma e não tem nenhum amigo. Cada vez mais absorta em seus próprios pensamentos, Ana se refugia na pintura. Um de seus desenhos favoritos é uma mansão à beira-mar. Após um forte ataque de asma, o médico decide enviá-la para a casa de seus parentes Kiyomasa e Setsu, em uma aldeia no interior do Japão, para que possa respirar ar puro. Na cidade, vê a mesma mansão misteriosa de suas pinturas. No local, vive Marnie, uma menina solitária por quem Anna desenvolve uma forte amizade.

O Conto da Princesa Kaguya (2013), Isao Takahata Encontrada em um broto de bambu por um camponês e sua esposa, Kaguya é uma menina encantada que cresce rapidamente. Enquanto vive no campo, se adapta a uma vida simples, em que brinca com garotos correndo pelas montanhas e nadando em rios. Criaturas etéreas que a vigiam dos céus decidem enviar ouro à menina, que seus pais encontram em meio às plantações. A família, então, se muda para a cidade e a transforma em uma princesa. Kaguya recebe aulas para se tornar feminina e elegante. Dona de uma beleza ímpar, Kaguya passa a ter inúmeros nobres pretendentes. Mas a vida de princesa se revela uma verdadeira prisão e Kaguya sente falta da vida livre nos campos.

Vidas ao Vento (2013), Hayao Miyazaki O enredo narra a vida de Jiro Horikoshi, um jovem apaixonado por aeronaves. Devido a uma miopia, Jiro nunca se tornou um piloto. Após entrar para uma instituição de aeronáutica, na década de 1930, demonstra um talento incrível para desenvolver aviões e se torna um dos principais engenheiros a projetar aeronaves de combate na Segunda Guerra Mundial.

O Castelo Animado (2004), Hayao Miyazaki Com baixa autoestima e sem ambições na vida, Sophie tem um encontro inesperado com o jovem e bonito feiticeiro, Howl. O ocorrido chama atenção da Bruxa das Terras Abandonadas que lança um feitiço sobre Sophie e a transforma em uma velha. Decidida a reencontrar a feiticeira que lhe lançou o quebrante, Sophie parte em uma odisseia que a fará encontrar novamente Howl, que pode ajudá-la a reverter o feitiço.